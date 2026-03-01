전주시, ‘피지컬 AI’ 산업 거점으로 재편 시동

정부 200만 메가시티 구상…

새만금 9조 투자·1조 실증사업 맞물려 역할 확대

피지컬AI 실증단지 조감도. 전북도 제공

정부가 전북권 ‘200만 메가시티’ 구상과 피지컬 AI 육성 전략을 공식화하면서 전주시의 산업적 위상 변화가 가시화되고 있다. 새만금 9조원 투자와 국가 단위 피지컬 AI 실증사업이 맞물리면서 전주가 연구·실증 중심 거점으로 재편되는 구조가 형성되고 있다는 평가다.