전주시, ‘피지컬 AI’ 산업 거점으로 재편 시동
정부 200만 메가시티 구상…
새만금 9조 투자·1조 실증사업 맞물려 역할 확대
정부가 전북권 ‘200만 메가시티’ 구상과 피지컬 AI 육성 전략을 공식화하면서 전주시의 산업적 위상 변화가 가시화되고 있다. 새만금 9조원 투자와 국가 단위 피지컬 AI 실증사업이 맞물리면서 전주가 연구·실증 중심 거점으로 재편되는 구조가 형성되고 있다는 평가다.
지난 27일 열린 제10차 전북 타운홀 미팅에서 정부는 200만 메가시티 실현과 전북형 피지컬 AI 모델 구축을 핵심 과제로 제시했다. 국토교통부는 공공기관 2차 이전과 전주 대도시권 공간 혁신 계획을, 과학기술정보통신부는 새만금 AI 데이터센터와 연계한 실증형 산업 모델을 발표했다.
특히 현대자동차그룹이 새만금에 9조원을 투자하기로 하면서 전주의 역할론은 더욱 부각되고 있다. 새만금에 조성될 AI 데이터센터와 수소·로봇 산업이 본격 가동될 경우 전주는 연구 인력 수용과 실증·생활 인프라를 담당하는 중심 도시로 기능하게 된다.
전북대학교가 정부 공모 ‘피지컬AI 핵심기술 실증(PoC)’ 사업 주관기관으로 선정된 점도 구조적 변화를 뒷받침한다. 약 1조원 규모로 추진되는 국가 전략사업으로, 공장 단위가 아닌 산업 생태계 전체에 AI를 적용하는 실증 모델이 구축될 예정이다.
전주시는 ‘피지컬 AI-J밸리’를 전주권 내 100만㎡ 규모로 조성해 연구·실증 인프라를 집적하고 기업과 인재 유치를 본격화한다는 계획이다.
우범기 전주시장은 “현대차의 새만금 투자와 연계해 전주가 배후도시이자 피지컬AI의 중심 도시로 선제적으로 준비해야 한다”며 “산업과 도시가 함께 성장하는 구조를 만들겠다”고 말했다.
