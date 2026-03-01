‘이란 실세’ 라리자니 “미국 후회하게 만들어 주겠다”
미국과 이스라엘의 공습으로 28일(현지시간) 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 폭사하자 이란 정권의 실세로 꼽히는 알리 라리자니가 “후회하게 해주겠다”며 경고 메시지를 내놨다.
라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “시온주의자(이스라엘) 범죄자들과 파렴치한 미국인들이 그들의 행동을 후회하도록 만들어주겠다”며 “이란의 용감한 군인들과 위대한 국민이 폭압적인 국제 악마들에게 잊을 수 없는 교훈을 가르쳐줄 것”이라고 썼다.
라리자니의 게시물은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 하메네이 사망을 암시한 이후에 게시된 것으로 보인다.
앞서 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 지난 22일 하메네이가 라리자니 사무총장을 자신의 유고 시 신정체제를 관리할 최우선 적임자로 꼽았다고 보도했다.
라리자니는 한때 서방에서 실용적 보수파로 평가받았으나, 지난 1월 이란에서 반정부시위가 확산하자 이슬람혁명수비대(IRGC)와 바시즈민병대를 동원한 유혈 진압을 밀어붙인 것으로 전해졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
