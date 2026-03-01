행정통합 데드라인 임박…속 타는 대구·경북
대구·경북 행정통합 특별법안(이하 TK통합법안) 임시국회 처리 데드라인이 임박한 가운데 대구·경북이 애를 태우고 있다. 대구시와 경북도, 대구·경북 정치권은 연일 TK통합법안 처리를 정부와 여당에 간곡히 요청하고 있다.
1일 대구시·경북도, 지역 정치권에 따르면 이철우 경북도지사가 지난달 28일 ‘2·28 기념식’ 참석을 위해 대구를 찾은 김민석 국무총리에게 TK통합법안 통과에 힘을 써달라고 부탁했다.
이 도지사는 자신의 SNS에 “김 총리에게 한 번 더 (TK통합법안 통과)당부의 말을 했더니 대구에서 의견을 모아주면 하겠다고 답했다”며 “함께 있던 이만규 대구시의회 의장이 대구시의회에서 발표한 것은 수정을 해달라는 이야기로 반대가 아니라는 입장을 분명히 설명했다”고 전했다.
당시 기념식에 참석했던 국민의힘 추경호, 이인선 국회의원 등도 김 총리에게 도와줄 것을 부탁한 것으로 전해졌다. 국민의힘 대구·경북 국회의원들은 1일 입장문을 발표하며 거듭 여당에 TK통합법안의 조속한 처리를 촉구했다.
국회 법제사법위원회 논의 직전 ‘졸속 통합 강행 반대’ 성명을 냈던 대구시의회도 TK행정통합 적극 찬성으로 입장을 180도 바꿨다. 법사위 보류 책임론 확산에 따른 부담감 때문인 것으로 풀이된다.
대구시의원들은 지난달 27일 ‘대구·경북 행정통합 특별법에 대한 입장문’을 통해 “대구시의회는 지역 재도약을 위해 대구·경북 행정통합의 대의에 전적으로 찬성하며 지금까지 누구보다 앞장서 이를 지지해 왔다”며 “완성도를 높이고 시도민의 권익을 온전히 보전하기 위한 지방의회의 책임 있는 요구였을 뿐 통합 자체에 대한 반대가 아님을 다시 한 번 명확히 밝힌다”고 전했다.
이어 “대구시의회는 대구·경북 행정통합을 한 번도 반대한 적이 없고 그동안 행정통합을 위해 최선을 다했다”고 덧붙였다.
지역에서는 임시국회 마지막 날인 3일 전까지 TK통합법안이 통과하기 위해서는 1일에는 법사위 문턱을 넘어야 하는 것 아니냐는 우려가 나온다. 대구시와 경북도는 공식 입장을 자제한 채 정치권에 조속한 해결을 요구하고 있지만 여야가 대립하는 형국이라 마지막까지 결과를 예측하기 어려운 상황이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
