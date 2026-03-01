美·이스라엘, 이란 전격 공습해 철권통치 하메네이 제거…‘힘을 통한 평화’ 중대기로
트럼프, 이란 정권 교체 시도 “역사상 가장 사악한 하메네이 사망”
미국과 이스라엘이 지난 28일(현지시간) 전격적인 이란 공습을 단행해 37년간 이란을 철권 통치해온 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(86)를 제거했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 하메네이 사망 이후 이슬람 신정 체제를 붕괴시키기 위해 추가 공격도 시사했다. 이란은 곧바로 보복에 나선 뒤 호르무즈 해협 봉쇄 등 추가 공세를 예고했다. 트럼프 대통령의 외교 기조인 ‘힘을 통한 평화’가 중대기로에 섰다.
트럼프 대통령은 이날 오후 4시 40분 트루스소셜에 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”고 공식 발표했다. 이날 오전 1시 15분, 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격을 개시한 지 15시간여만이다. 앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 성명에서 “하메네이가 더는 없다는 여러 징후가 있다”며 “여러분이 간절히 바라던 도움이 도착했다”고 강조했다. 미국과 이스라엘의 발표 이후 이란도 하메네이가 이날 새벽 수도 테헤란의 관저 집무실에서 공습을 받고 사망했다고 공식 발표했다. 이란 당국은 하메네이 사망설이 보도되자 미국과 이스라엘의 “심리전”이라고 부인했으나 불과 몇 시간 만에 이를 공식 인정했다.
미국은 앞서 이 동부시간 이날 새벽 작전명 ‘장대한 분노(Operation Epic Fury)’를 통해 수도 테헤란과 중부 이스파한, 시라즈 등 이란 곳곳을 공습했다. 트럼프는 트루스소셜에 올린 영상에서 “조금 전 이란 내 중대 전투를 시작했다”며 “우리의 목표는 임박한 이란의 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것”이라고 밝혔다. 이란과의 핵 협상이 지지부진한 가운데 전격적으로 군사 작전을 감행한 것이다.
미군은 또 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 지휘 통제 시설과 이란 방공 체계, 미사일과 드론 발사 기지, 군용 비행장 등을 먼저 타격했다.
이스라엘은 ‘사자의 포효’라는 이름의 작전으로 미국과 함께 이란을 공격했다. 이스라엘은 1일에도 이란의 중부와 서부 표적 30여곳을 겨냥해 공습을 이어갔다. 이번 공격으로 테헤란에서 하메네이 외에도 IRGC의 모하마드 파크푸르 총사령관, 하메네이의 수석 안보고문 알리 샴카니 등 핵심 인사가 사망했다. 이란 국영 매체는 이란 해군 기지 인근 학교가 공습을 받아 어린이 수십 명이 사망했다고도 보도했다.
이란은 즉각 반격에 나섰다. IRGC는 이스라엘 하이파, 텔아비브 등 주요 도시를 겨냥해 미사일과 드론을 수차례 발사했다고 밝혔다. 이스라엘 당국은 해당 공격으로 1명이 사망했다고 보고했다. 이란은 또 카타르의 알우데이드 공군기지, 쿠웨이트의 알살렘 공군기지, 아랍에미리트(UAE) 알다프라 공군기지 등 중동 내 미군 기지 14곳에 드론과 미사일을 발사했다. IRGC는 미군 사상자가 200명에 달한다고 주장했으나 미 중부사령부는 현재까지 사상자가 보고되지 않았다고 밝혔다.
IRGC는 1일 성명에서 미국과 이스라엘에 대한 강력한 보복을 다짐했다. 이란은 보복의 일환으로 전 세계 원유 유통의 길목인 호르무즈 해협에 대해 ‘선박 통행 불가’ 조치를 내려 해상 운송이 사실상 중단됐다. 걸프 해역 입구에 있는 호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 수송량의 20∼30%를 차지하는 요충지다. 해협 봉쇄가 장기화하면 전 세계 해운과 에너지 시장의 충격은 불가피하다.
미국은 이란의 이슬람 신정 체제 붕괴를 목표로 추가공습을 배제하지 않고 있다. 트럼프는 하메네이 사망을 발표한 성명에서 “이란 국민이 그들의 나라를 되찾을 수 있는 가장 큰 기회”라며 “강력하고 정밀한 폭격은 중단 없이 일주일 내내, 또는 중동 전역과 나아가 전 세계에 평화를 가져온다는 우리의 목표를 달성할 때까지 계속될 것”이라고 말했다. 트럼프는 온라인 매체 악시오스와의 인터뷰에서 “장기전으로 가서 전체(이란)를 장악할 수 있고, 2∼3일 후 (공격을) 그만둘 수도 있다”고 말했다. 트럼프는 이란이 보복 의사를 밝히자 1일 트루스소셜에 “이란이 오늘 매우 강력한 공격을 가하겠다고, 지금까지 한 어떤 공격보다도 더 강하게 타격하겠다고 밝혔다”며 “만약 그렇게 한다면 우리는 이전에는 한 번도 본 적 없는 수준의 힘으로 그들을 타격할 것”이라고 경고했다.
하메네이 사망 이후에도 그의 측근이나 강경파가 집권할 가능성이 커 이슬람 신정 체제를 전복하려면 결국 지상군이 투입돼야 한다는 관측도 나온다. 이 경우 전쟁이 장기화하고 트럼프 행정부의 부담은 커지게 된다. 트럼프의 이란 정권 교체 시도가 위험한 정치적 도박이 될 수도 있다는 관측이 나오는 이유다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사