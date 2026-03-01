트럼프, 핵 협상 도중 이란 왜 때렸나…협상 쳇바퀴 돌자 ‘정권 타격'으로 직진
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 핵 협상이 진행 중인 지난 28일(현지시간) 이란에 대한 전격적인 군사 작전을 단행했다. 이란 신정 체제가 최근 반정부 시위 유혈 진압으로 취약한 상황에 몰린 상태에서 이란과의 핵 협상이 쳇바퀴를 돌자 외교 대신 힘을 통해 문제 해결에 나선 것이다. 트럼프 행정부가 새해 들어 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 이후 이란 공습까지 감행하면서 ‘힘을 통한 평화’를 대외에 과시하는 모양새다.
트럼프는 이날 새벽 2시 30분 트루스소셜에 게시한 영상에서 이란에 대한 군사작전 을 발표했다. 트럼프는 이번 공습의 1차 이유로 이란의 핵 개발과 최근 핵 협상의 교착 상황을 꼽았다. 트럼프는 지난해 6월 미군의 이란 핵시설 공습을 거론한 뒤 “우리는 그들에게 핵무기 개발을 재개하지 말라고 경고했고 협상을 위해 끊임없이 노력했다”며 “그러나 이란은 수십 년 동안 그랬듯이 거절했다. 그들은 핵 야망을 포기할 기회를 거부했다”고 비판했다.
트럼프는 이란의 미사일 산업을 완전히 파괴하겠다며 “이 지역 테러 대리 세력이 더 이상 지역이나 세계를 불안정하게 하거나 우리 군대를 공격하지 못하도록 하겠다”고 했다. 트럼프는 사위 제러드 쿠슈너와 대통령 특사 스티브 위트코프가 이란 협상단을 여러 차례 만났지만 핵 협상에 성과가 없자 항공모함 제럴드 포드함 등을 중동에 배치하며 압박을 높여왔다.
트럼프는 이란 정권이 그동안 여러 차례 미국인을 살해하고 위협해왔다는 점도 거론했다. 트럼프는 “47년 동안 이란 정권은 ‘미국에 죽음을’이라고 외치며 미국과 미군, 그리고 수많은 국가의 무고한 시민들을 대상으로 끝없는 유혈 사태와 대량 학살을 자행했다”고 지적했다. 그러면서 1979년 이란의 테헤란 주재 미국대사관 인질 사건, 1983년 베이루트 미 해병대 병영 폭탄 테러 사건 등을 거론하며 이란의 과거 미국 공격 사건을 나열했다.
트럼프는 이번 공격이 이란 국민의 정권 교체를 돕기 위한 것이라는 설명도 내놨다. 트럼프는 연설 끝부분에 이란 국민을 향해 “우리가 (공격을) 끝내면 당신들의 정부를 접수하라. 그건 당신들이 차지할 것”이라며 “이것은 아마도 여러 세대에 걸쳐 여러분의 유일한 기회가 될 것”이고 말했다. 트럼프는 이란 정부가 지난 1월 반정부 시위대를 유혈 진압하자 수차례 경고하며 직접 개입을 시사한 바 있다.
미국 국내 정치 상황도 이란 공격의 배경이 됐다는 해석도 있다. 트럼프는 최근 대법원의 상호관세 위법 판결과 물가 상승 등 경제 문제, 강경한 이민 단속에 대한 반발 등으로 국내 정치적으로는 위기에 몰려있다. 지지율이 최저 수준을 기록했다는 여론조사가 이어졌고, 11월 중간선거에서 패배할 것이라는 관측이 커지는 상황이었다. 트럼프의 이란 공격은 지지율 하락이 뚜렷해지자 중간선거를 앞두고 해외의 ‘위협’을 부각하면서 지지층과 미국 국민 여론을 결집하려는 측면도 있어 보인다.
트럼프는 지상군 투입 등 추가 확전 가능성도 시사했다. 트럼프는 “우리는 사상자가 발생할 수도 있다. 이는 전쟁에서 흔히 있는 일”이라며 “우리는 이것을 미래를 위해 하고 있다”고 말했다. 그는 전날에도 “전쟁이 발생하면 어떤 리스크든 있다. 좋은 쪽과 나쁜 쪽 모두”라며 “나는 그것(군사력)을 활용하지 않는 쪽을 좋아하지만 가끔은 써야만 한다”고 말했다. 트럼프의 발언은 필요에 따라서는 이란에 지상군 투입도 할 수 있다는 의중을 드러낸 것으로 해석된다. 하지만 이란은 강도 높은 보복을 공언하고 있어 확전 가능성이 크다.
다만 트럼프 행정부 내에서는 이란에 대한 지상군 투입이 장기전에 휘말릴 수 있다는 우려가 작지 않다. J D 밴스 부통령은 최근 인터뷰에서 “끝이 보이지 않는 중동 전쟁에 수년간 휘말릴 것이라는 아이디어는 결코 있을 수 없다”고 말했다.
트럼프는 ‘미국 우선주의’를 내세우며 해외 개입에 반대하는 입장을 강조해왔다. 2024년 대선 당시에는 “끝없는 전쟁을 중단하고 중동 평화를 회복하겠다”고 공약했다. 대선 승리 연설에서도 “나는 전쟁을 시작하지 않을 것이다. 나는 전쟁을 멈출 것이다”라고 선언했다. 하지만 올해 들어서만 벌써 베네수엘라 마두로 체포, 이란에 대한 공격 등 해외 국가에 대한 개입이 뚜렷해지고 있다.
트럼프가 이란 공격의 이유로 핵 개발을 들었지만 실제 이란은 지난해 6월 미군의 핵 시설 공습으로 핵무기 제조 능력은 크게 후퇴했다는 평가가 나왔다. 트럼프가 직접 미국의 스텔스 전략폭격기 B-2를 동원한 ‘미드나잇 해머’ 작전으로 이란의 핵 시설이 완전히 파괴됐다고 말한 바 있다. 트럼프 설명에 따르더라도 이란의 핵무기가 미국이나 중동에 즉각적인 위협이 될 수는 없는 셈이다. 또 이란이 이스라엘 등 중동의 미국 동맹이나 미군 기지를 공격할 것이라는 징후도 없었다.
