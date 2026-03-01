특급 도우미 손흥민, 공식전 5·6호 도움에 퇴장 2명 유도
미국 메이저리그사커(MLS) 2년차를 맞은 손흥민(LAFC)이 올 시즌 공식전 5·6호 도움에 상대 선수 2명의 퇴장을 유도하며 만점 활약을 이어갔다.
손흥민은 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 2026 MLS 정규리그 2라운드 휴스턴 다이너모FC와의 경기에서 도움 2개를 달성하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었다. LAFC는 지난달 22일 인터 마이애미와의 개막전 3대 0 승리에 이어 2연승을 달렸다.
손흥민은 올 시즌 초반 도움 기계로 거듭났다. 그는 지난달 18일 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 레알 에스파냐(온두라스)를 상대로 1골 3도움을 기록했다. 마이애미와의 개막전에 이어 이날 정규리그 2경기 연속 도움을 올렸다. 공식전 3경기에서 도움을 6개나 쌓았다.
이날 원톱 공격수로 출전한 손흥민은 후반 11분 팀의 첫 득점에 관여했다. 코너킥을 이어받은 손흥민은 마크 델가도에게 패스를 연결했고, 델가도가 오른발 감아차기 슛으로 선제골을 터뜨렸다.
손흥민은 팀이 1-0으로 앞선 후반 37분에도 스테픈 유스타키오의 쐐기골을 돕는 패스의 출발점 역할을 해내며 멀티 도움을 완성했다. 손흥민은 코너킥 과정에서 델가도에게 패스를 건넸고, 이를 패스를 재자 이어받은 유스타키오가 중거리 슈팅으로 골문을 열었다. 득점으로 연결된 최종 패스 이전 단계의 패스도 어시스트로 인정하는 MLS 규정에 따라 손흥민과 델가도가 모두 도움을 올린 것으로 인정됐다.
손흥민은 적극적인 공격 전개로 두 차례 상대 선수 퇴장까지 이끌어냈다. 손흥민은 전반 추가시간 휴스턴 수비수 안토니우 카를루스에게 발목을 걷어차였고, 주심은 레드카드를 꺼냈다. 후반 31분에는 전방을 향해 쇄도하는 손흥민을 밀어 넘어뜨린 휴스턴의 아구스틴 부사트이 퇴장을 당했다.
축구 통계매체 풋몹은 이날 손흥민에게 평점 8.1점을 매겼다. 풋몹에 따르면 손흥민은 기회 창출 3회, 패스 성공률 88%(41회 시도 36회 성공), 수비 가담 1회 등으로 활약했다.
