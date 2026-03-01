시사 전체기사

충남경찰, 3.1절 폭주·난폭 운전 등 162건 단속

입력:2026-03-01 14:03
공유하기
글자 크기 조정
충남경찰청과 관계기관이 합동으로 폭주행위를 단속하고 있는 모습. 충남경찰청 제공

충남경찰청과 충남자치경찰위원회가 3.1절 천안·아산 일대에서 폭주 및 난폭 운전 등 162건을 단속했다고 1일 밝혔다.

경찰과 관계기관은 지난 28일 오후 10시부터 1일 오전 6시까지 총 434명의 인력과 147대의 장비를 투입, 지역 내 폭주족 예상 집결지 8곳에서 단속을 실시했다.

단속 결과 신호위반 등 통고처분 92건, 음주운전 5건, 무면허 운전 2건, 소음기준 초과 18건 등 총 162건을 적발했다. 지난해 단속 건수 136건 대비 19.1% 증가한 수치다.

경찰은 음주·무면허 운전자 및 불법개조 운전자는 형사처분을 실시하는 한편 관계기관에서 적발한 확인서 발행 34건도 과태료를 부과할 예정이다.

충남청 관계자는 “폭주·난폭 운전자는 채증 자료를 활용해 끝까지 강력 처벌 할 예정”이라며 “폭주족들의 난폭운전 및 공동위험행위 등에 대해 철저히 책임을 묻겠다”고 말했다.

예산=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
280억원 도박사이트 일당 무죄…“경찰 위법한 증거 수집”
하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯
[단독] “국적·성별·종교 등 혐오 집회·시위 금지”… 與, 집시법 개정안 발의
로제 ‘아파트’, K팝 최초 英 브릿 어워즈 수상
유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계
불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나
“UAE·카타르에서도 폭발음 들렸다” 1시간 만에 반격 나선 이란
두쫀쿠 다음은 봄동 비빔밥… 맛도, 건강도 챙기려면 ‘이렇게’
국민일보 신문구독