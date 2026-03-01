충남경찰, 3.1절 폭주·난폭 운전 등 162건 단속

충남경찰청과 관계기관이 합동으로 폭주행위를 단속하고 있는 모습. 충남경찰청 제공

경찰과 관계기관은 지난 28일 오후 10시부터 1일 오전 6시까지 총 434명의 인력과 147대의 장비를 투입, 지역 내 폭주족 예상 집결지 8곳에서 단속을 실시했다.

단속 결과 신호위반 등

총 162건을 적발했다.

경찰은 음주·무면허 운전자 및 불법개조 운전자는 형사처분을 실시하는 한편 관계기관에서 적발한 확인서 발행 34건도 과태료를 부과할 예정이다.