충남경찰, 3.1절 폭주·난폭 운전 등 162건 단속
충남경찰청과 충남자치경찰위원회가 3.1절 천안·아산 일대에서 폭주 및 난폭 운전 등 162건을 단속했다고 1일 밝혔다.
경찰과 관계기관은 지난 28일 오후 10시부터 1일 오전 6시까지 총 434명의 인력과 147대의 장비를 투입, 지역 내 폭주족 예상 집결지 8곳에서 단속을 실시했다.
단속 결과 신호위반 등 통고처분 92건, 음주운전 5건, 무면허 운전 2건, 소음기준 초과 18건 등 총 162건을 적발했다. 지난해 단속 건수 136건 대비 19.1% 증가한 수치다.
경찰은 음주·무면허 운전자 및 불법개조 운전자는 형사처분을 실시하는 한편 관계기관에서 적발한 확인서 발행 34건도 과태료를 부과할 예정이다.
충남청 관계자는 “폭주·난폭 운전자는 채증 자료를 활용해 끝까지 강력 처벌 할 예정”이라며 “폭주족들의 난폭운전 및 공동위험행위 등에 대해 철저히 책임을 묻겠다”고 말했다.
예산=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
