이란 공습, 왜 대낮이었나…하메이니 쪽엔 폭탄 30발

이란 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망을 추모하는 테헤란 시민들. EPA연합뉴스

미국과 이스라엘이

이란을 공습한 이유는

이란의 정치·군사 분야 수뇌부 인사들이 한자리에 모여 회의를 여는 때를 노렸기 때문이라고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다.

이스라엘은 사이버 공격도 진행했다.