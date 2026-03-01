이란 공습, 왜 대낮이었나…하메이니 쪽엔 폭탄 30발
미국과 이스라엘이 토요일 대낮에 이란을 공습한 이유는 이란의 정치·군사 분야 수뇌부 인사들이 한자리에 모여 회의를 여는 때를 노렸기 때문이라고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 통상 기습을 감행할 때는 방어가 취약한 심야나 새벽 시간대를 택하지만, 이번에는 이란 시간으로 28일 오전 10시가 되기 직전 공습이 개시됐다.
정보당국 관계자들은 공습 기회로 삼을 수 있는 이란 수뇌부 회의는 3건이 포착됐고, 이를 놓칠 수 없다고 판단한 이스라엘과 미국이 대낮에 공습 작전을 펼쳤다고 설명했다.
이번 기습 공격으로 최고지도자 하메이니를 포함해 아니라 아지즈 나시르자데 이란 국방장관, 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관, 최고지도자 군사고문인 알리 샴카니 전 최고국방회의 사무총장 등이 사망했다.
아모스 야들린 전 이스라엘군 정보사령부 사령관은 지난해 6월 이란 핵시설 공습이 심야에 이뤄졌던 점을 언급하며 이번 대낮 공격에 대해 “전술적 기습”이었다고 평가했다.
이스라엘 정보기관들의 정보수집 능력 덕에 기회가 포착됐고, 미국이 2003년 이라크 전쟁 개전 후 20여년간 전례가 없었던 엄청난 규모의 화력을 이란 주변에 배치해둔 상태여서 곧장 실행할 수 있었다는 분석이 나온다.
공격 당일 중동에는 미군 항공모함 2척, 구축함 12대 안팎이 배치됐고 다른 연안 공격함까지 포함해 수많은 군함이 함대지 미사일을 탑재한 채 대기 중이었다. 최신 전투기들도 이란 주변 해역과 기지에 있었다. 이스라엘군은 특히 하메이니가 있는 장소에는 폭탄 30발을 투하하기도 했다.
이스라엘은 사이버 공격도 진행했다. 무슬림들이 기도 시간을 파악하기 위해 이란에서 널리 쓰는 앱을 해킹해 이란 군인들에게 반란을 권유하고 이란 시민들에게 정부에 맞서서 일어나라는 메시지를 내보냈다.
이란 국영 뉴스통신사 IRNA 홈페이지 초기화면에도 “아야톨라 정권의 치안부대에 두려운 시간이 찾아왔다. IRGC와 바시즈(IRGC 산하 민병대)가 치명타를 입었다”는 메시지가 떴다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
