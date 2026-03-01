김태흠 충남지사 “자치분권 실현하는 ‘진짜 통합’ 이룰 것”
김태흠 충남지사가 간판만 바꾸는 행정통합이 아닌 자치분권·지방자치를 제대로 실현할 수 있는 ‘진짜 통합’을 이뤄나가겠다고 재차 강조했다.
충남도는 1일 도청 문예회관 대강당에서 제107주년 3·1절 기념식을 개최했다.
‘힘쎈충남에서 울리는 뜨거운 함성’을 주제로 열린 기념식은 식전 공연과 독립선언서 낭독, 만세삼창 등 순으로 진행됐다.
김 지사는 기념사를 통해 순국선열에 대한 경의를 표하고, 독립유공자와 유가족에게 존경과 감사의 뜻을 전했다.
그는 “107년 전 선조들께서 외쳤던 자주독립의 함성은 일시적 저항이 아닌 시대를 바꾸는 외침이었다”며 “선열들은 국권회복을 넘어 국민이 주인이 되는 나라, 자유와 법치가 살아 숨쉬는 나라를 꿈 꿨고 그 정신은 대한민국의 뿌리가 됐다”고 말했다.
그러면서 “오늘의 대한민국은 바로 그날의 외침 위에 세워진 나라”라며 “3·1절의 역사를 되새기며 다시 한 번 나라의 틀을 바로 세우겠다”고 강조했다.
김 지사는 국가의 백년대계인 행정체계 개편이 졸속으로 추진되고 있다며 우려를 표했다. 충남과 대전 통합을 처음 제안하고 이끌어온 사람으로서 흔들림 없이 ‘진짜 통합’의 길을 걷겠다고도 밝혔다.
김 지사는 “행정통합은 수도권 일극체제를 극복하고 지방자치, 균형발전을 실현하기 위한 시대적 과제”라며 “충분한 내용을 담지 않고 국가대업을 졸속으로 밀어붙인다면 회복할 수 없는 국민 피해를 초래할 수밖에 없다”고 지적했다.
이를 해소하기 위해 그는 전국 공통의 원칙과 기준을 담은 행정통합 기본법 제정, 진정한 자치실현을 위한 실질적인 재정과 권한이양을 촉구했다.
김 지사는 “재정과 권한이양 없는 통합은 빈껍데기에 불과하고, 충분한 숙의 없이 밀어붙인 통합은 지역주민의 삶을 바꿀 수 없다”며 “무엇보다 수많은 갈등과 후유증을 낳다 결국 실패한 통합으로 끝나고 말 것”이라고 설명했다.
이어 “지금과 같은 선통합·후보완 방식은 주춧돌 없이 집을 짓는 것과 다름이 없다”며 “지금 우리에게 필요한 것은 분권형 국가, 대한민국으로의 근본적인 전환이다. 자치실현이라는 분명한 원칙을 지키고 정도를 걸으며 백년대계를 마련하겠다”고 강조했다.
김 지사는 행사 이후 배포한 ‘김태흠의 생각’을 통해 더불어민주당이 행정통합을 두고 왜곡과 선동에 나서고 있다며 끝장토론을 제안하기도 했다.
그는 “행정통합은 수도권 일극체제를 극복하고, 지방자치와 균형발전을 실현하기 위한 시대적 과제다. 그에 대한 철학과 소신은 한 번도 변한 적이 없다”며 “하지만 민주당이 선거를 의식해 급조한 졸속 통합안은 실질적 재정과 권한 이양 없는 ‘빈껍데기 통합’에 불과하다”고 평가 절하했다.
그러면서 “그런데 이제 와서 내 반대 때문에 통합이 안 된다고 하는 게 앞뒤가 맞느냐. 민주당은 나와 행정통합 끝장토론을 하자. 무엇이 진실인지 이 진실게임의 종지부를 찍자”며 “이재명 대통령께도 재차 면담을 요청한다. 충남의 통합안 전부는 아니더라도 도민들이 납득할 수 있는 수준의 안을 제시해 주시기 바란다”고 적었다.
행정통합을 촉구하는 여권의 반발도 더욱 격화되는 모습이다. 박범계 더불어민주당 의원은 지난 28일 충남 천안시에 위치한 공주대 천안캠퍼스 체육관에서 저서 ‘더 큰 통합 압도적 성장’ 출판기념회를 개최했다.
박 의원은 인사말을 통해 “대전과 충남의 행정통합은 단순한 행정 개편을 넘어선 국가 전략”이라며 “우리에게는 머뭇거릴 시간이 없다. 대전·충남 통합은 선택의 문제가 아니라 대한민국의 생존 전략”이라고 말했다.
그는 인사말을 하는 도중 “더 큰 통합을 위해 스스로를 던지겠다”고 선언하며 현장에서 기습적으로 삭발을 감행했다.
전날인 27일에는 민주당 대전시당이 대전시청 앞에서 규탄대회를 열고 4일까지 24시간 릴레이 단식 농성에 나서기도 했다.
같은 날 충남도청 앞에서 규탄대회를 개최한 민주당 충남도당은 오인철 충남도의회 부의장, 류제국 천안시의회 부의장이 양 시·도지사를 비판하며 삭발식을 진행했다.
홍성=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
