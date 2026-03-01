김태흠 충남지사 “자치분권 실현하는 ‘진짜 통합’ 이룰 것”

김태흠 충남지사가 1층 충남도청 문예회관에서 열린 제107주년 3.1절 기념식에서 기념사를 밝히고 있다. 충남도 제공

충남도는 1일 도청 문예회관 대강당에서 제107주년 3·1절 기념식을 개최했다.

‘힘쎈충남에서 울리는 뜨거운 함성’을 주제로 열린 기념식은 식전 공연과 독립선언서 낭독, 만세삼창 등 순으로 진행됐다.

김 지사는 기념사를 통해 순국선열에 대한 경의를 표하고, 독립유공자와 유가족에게 존경과 감사의 뜻을 전했다.

그는 “107년 전 선조들께서 외쳤던 자주독립의 함성은 일시적 저항이 아닌 시대를 바꾸는 외침이었다”며 “선열들은 국권회복을 넘어 국민이 주인이 되는 나라, 자유와 법치가 살아 숨쉬는 나라를 꿈 꿨고 그 정신은 대한민국의 뿌리가 됐다”고 말했다.

그러면서 “오늘의 대한민국은 바로 그날의 외침 위에 세워진 나라”라며 “3·1절의 역사를 되새기며 다시 한 번 나라의 틀을 바로 세우겠다”고 강조했다.

김 지사는 국가의 백년대계인 행정체계 개편이 졸속으로 추진되고 있다며 우려를 표했다. 충남과 대전 통합을 처음 제안하고 이끌어온 사람으로서 흔들림 없이 ‘진짜 통합’의 길을 걷겠다고도 밝혔다.

김 지사는 “행정통합은 수도권 일극체제를 극복하고 지방자치, 균형발전을 실현하기 위한 시대적 과제”라며 “충분한 내용을 담지 않고 국가대업을 졸속으로 밀어붙인다면 회복할 수 없는 국민 피해를 초래할 수밖에 없다”고 지적했다.

이를 해소하기 위해 그는 전국 공통의 원칙과 기준을 담은 행정통합 기본법 제정, 진정한 자치실현을 위한 실질적인 재정과 권한이양을 촉구했다.

이어 “지금과 같은 선통합·후보완 방식은 주춧돌 없이 집을 짓는 것과 다름이 없다”며 “지금 우리에게 필요한 것은 분권형 국가, 대한민국으로의 근본적인 전환이다. 자치실현이라는 분명한 원칙을 지키고 정도를 걸으며 백년대계를 마련하겠다”고 강조했다.

민주당이 선거를 의식해 급조한 졸속 통합안은 실질적 재정과 권한 이양 없는 ‘빈껍데기 통합’에 불과하다”고 평가 절하했다.

그런데 이제 와서 내 반대 때문에 통합이 안 된다고 하는 게 앞뒤가 맞느냐.

민주당은 나와 행정통합 끝장토론을 하자. 무엇이 진실인지 이 진실게임의 종지부를 찍자”며

“이재명 대통령께도 재차 면담을 요청한다. 충남의 통합안 전부는 아니더라도 도민들이 납득할 수 있는 수준의 안을 제시해 주시기 바란다”고 적었다.

“우리에게는 머뭇거릴 시간이 없다. 대전·충남 통합은 선택의 문제가 아니라 대한민국의 생존 전략”이라고 말했다.

그는 인사말을 하는 도중 “더 큰 통합을 위해 스스로를 던지겠다”고 선언하며 현장에서 기습적으로 삭발을 감행했다.