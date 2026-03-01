순방길 오른 李, 하메네이 사망에 ‘비상대응’ 지시
이재명 대통령이 1일 미국과 이스라엘의 공습에 따른 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 사망으로 중동 정세가 요동치자 “순방 기간 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라”고 주문했다.
강유정 청와대 대변인은 이 대통령이 이날 싱가포르와 필리핀 순방길에 오르며 이 같은 당부를 남겼다고 전했다.
이 대통령은 또한 “중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하라”고 지시하며 “특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기하라”고 강조했다.
청와대도 하메네이 사망과 관련해 공식 입장을 내고 “관련 동향을 예의주시하며 우리 재외국민의 안전을 위한 다각적 조치를 취하고 있다”면서 “중동의 안정 및 평화가 조속히 회복될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.
이번 사태는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 28일(현지시간) 자신의 SNS에 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”고 밝힌 데 이어, 이란 정부가 이를 공식 확인하면서 촉발됐다.
이에 청와대 국가안보실은 미·이스라엘 연합군의 이란 공습 직후부터 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 가동하는 등 비상 대응에 나선 상태다.
이 대통령 역시 출국 전까지 현지 상황과 파급 효과를 수시로 보고받으며 정부 차원의 대비 태세를 면밀히 점검한 것으로 전해졌다.
