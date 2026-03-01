전국 최대 국립대 탄생…통합 강원대 출범
강원대와 국립강릉원주대가 1일 통합 강원대로 공식 출범했다.
두 대학은 강릉지역 균형 발전을 위한 ‘1도 1국립대학’ 혁신 모델을 제안해 2023년 특성화 지방대학(글로컬 대학)에 선정됐다. 이를 통해 국비 1737억원과 지방비 434억원 등 총 2171억원을 확보했다. 지난해 5월에는 교육부로부터 공식 통합을 승인받았다.
이번 통합으로 강원대는 학생 수 3만명, 교수 1400명을 갖춘 전국 최대 규모의 국립대학으로 재탄생했다.
강원대는 춘천 강릉 삼척 원주 등 각 지역의 산업적 특성에 맞춰 4개의 ‘멀티 캠퍼스’ 체제로 운영된다.
춘천은 정밀 의료, 바이오헬스, 데이터 산업을 중심으로 한 교육·연구 거점으로 육성된다. 강릉은 신소재와 해양 바이오·천연물, 관광과 동·하계 스포츠 분야에 특화된 지학연 협력 거점으로 거듭난다.
삼척은 액화수소, 방재산업 등 에너지에 주력하는 지산학 협력 거점 역할을 수행한다. 원주는 반도체, 디지털 헬스케어, 이모빌리티, 스마트 제조를 축으로 한 산학협력 거점으로 특성화한다.
행정조직은 총장 1명이 대학 전반을 총괄하고 4명의 캠퍼스 총장이 각 캠퍼스의 학사를 관리한다. 총괄 총장은 정재연 제13대 강원대 총장이 맡는다.
100명 이상 규모의 학과를 대상으로 탑클래스 통합학과제를 도입한다.캠퍼스 간 협업을 통해 교육과 연구 자원을 공유하는 새로운 개념의 학과다.
또한 원격교육과 인공지능(AI) 기반 학습 시스템을 통해 AI, 반도체, 방위산업 등 미래 첨단 산업을 이끌 실무형 중심 인재를 양성한다.
정재연 총장은 “통합 강원대는 대한민국 고등교육 혁신의 이정표가 될 것”이라며 “전국 최대 규모의 지원과 인프라로 지역 인재들이 수도권으로 떠나지 않고도 세계적인 수준의 교육을 받고 지역을 이끄는 주역으로 성장할 수 있도록 양성하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
