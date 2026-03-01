전주 대자인병원, ‘지역심뇌혈관질환센터’ 보건복지부 공모 선정
전북특별자치도는 보건복지부가 주관한 ‘2026년 지역심뇌혈관질환센터’ 공모사업에 전주 대자인병원이 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.
보건복지부는 심뇌혈관질환에 대한 신속 대응 체계를 강화하고 지역 간 의료격차를 해소하기 위해 올해 권역센터 1개소, 지역센터 4개소를 신규 지정했다.
권역센터는 전남 성가롤로병원이, 지역센터는 인제대학교부산백병원(부산), 천안충무병원(충남), 대자인병원(전북), 제주한라병원(제주)이 각각 선정됐다.
이번 지정으로 전북은 기존 권역심뇌혈관질환센터인 원광대학교병원과 함께 지역센터까지 확보하게 됐다. 급성기 환자 발생 시 도내에서 ‘골든타임’ 내 응급 시술·수술이 가능한 구조가 마련된 셈이다.
지역심뇌혈관질환센터는 24시간 전문의 상주 체계를 운영하며, 응급 시술과 수술 등 급성기 최종치료를 담당한다. 예방관리 교육과 통계·연구 기능도 수행하고, 권역센터와 협력해 중증환자 대응 체계를 촘촘히 구축하게 된다.
센터에는 개소당 연 2억5000만원의 사업비가 지원된다. 도는 이를 기반으로 응급이송 체계를 보완하고 예방·관리사업을 확대해 심뇌혈관질환 사망률 감소에 나설 방침이다.
김정 전북도 건강증진과장은 “이번 선정으로 도민의 생명과 직결된 응급 의료 대응 역량이 한층 강화됐다”며 “급성기 치료의 지역 내 완결성을 높이고 전주기 관리체계를 지속 보완하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
