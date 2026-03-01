시사 전체기사 [속보] 이란 임시 지도자위원회 구성…최고지도자 권한 대행 입력:2026-03-01 12:24 수정:2026-03-01 12:53 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이란 국영 방송은 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자가 지난달 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 사망했다고 1일 밝혔다. 하메네이는 그의 딸, 사위, 손녀 등과 함께 사망한 것으로 확인됐으며 이에 따라 이란 정부는 40일간 전국적 추도 기간과 일주일간의 공휴일을 선포했다. 사진은 하메네이가 2004년 11월 5일 테헤란에서 열린 금요 기도회에서 설교하는 모습. AP뉴시스이란 임시 지도자위원회 구성…최고지도자 권한 대행한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1110 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘틱톡’ 가입한 이 대통령…볼하트에 “팔로우·좋아요·댓글 아시죠?” 2 “개 눈엔 뭐만 보여” 李, ‘시세 차익 25억’ 기사에 격노 3 이준석·전한길 ‘부정선거 끝장토론’ 7시간만 종료…조회수 500만 4 ‘6주택자’ 장동혁, 1채 매물 내놔…“거래는 아직” 5 李대통령 NSC 긴급회의 소집…외교부 “아직 한국인 피해 없어” 해당분야별 기사 더보기 1 “SKY 의대 보낸 집” 대치 아파트 ‘대입 프리미엄’ 붙어 49억 2 압류코인 69억 잃어버린 국세청…경찰 “유출 흐름 추적 중” 3 최고 49층 5893가구…은마아파트, 서울시 통합 심의 통과 4 “메모리가 부족하다” … 올해 스마트폰 출하량 13% 감소 전망 5 구글 요청 19년 만에… 고정밀 지도 국외 반출 첫 허가 해당분야별 기사 더보기 1 김창열 이어 박석운도…3·1절 앞두고 한국인 막는 일본 2 모텔 연쇄 살인 여성, 추가 범죄 정황… ‘신상 공개’ 검토 3 [단독] “국적·성별·종교 등 혐오 집회·시위 금지”… 與, 집시법 개정안 발의 4 [단독] 난민 인정률 ‘1%’ 한국… 재신청 조건 강화 ‘바늘구멍’ 더 좁힌다 5 인천-제주 하늘길 10년 만에 열린다 해당분야별 기사 더보기 1 불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나 2 트럼프 “하메네이 사망…역사상 가장 사악한 사람” 3 하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯 4 [속보]“이스라엘, 하메네이 사망 확인”…악시오스 보도 5 이란 혁명수비대 “이스라엘에 드론과 미사일 발사”…호르무즈 해협 봉쇄 가능성 제기 해당분야별 기사 더보기 1 “가슴 저린 상사병” “나 같았다”…고아성·문상민, 청춘의 ‘파반느’ 2 남지현 “한복 입은 나, 얼마나 달라졌을까…저도 기대 컸죠” 3 ‘예비역’ 신상훈 “병역 의무 마쳤으니 이제 우승해야죠” 4 민희진 대표 “256억 포기할테니 모든 소송 중단하자” 5 호날두 구단주 됐다…스페인 2부 알메리아 지분 25% 인수 해당분야별 기사 더보기 1 연 3만명 새로 걸리는 위암… ‘이 경우’ 발병률 6배 높아져 2 15개월 전 폐업 펫숍, 뼈만 남은 채 발견된 강아지들 [개st하우스] 3 유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계 4 두쫀쿠 다음은 봄동 비빔밥… 맛도, 건강도 챙기려면 ‘이렇게’ 5 BTS 아리랑 콘서트, 안전상 1시간만 공연…기존 히트곡까지 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 280억원 도박사이트 일당 무죄…“경찰 위법한 증거 수집” 하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯 트럼프 “하메네이 사망…역사상 가장 사악한 사람” [단독] “국적·성별·종교 등 혐오 집회·시위 금지”… 與, 집시법 개정안 발의 유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계 김창열 이어 박석운도…3·1절 앞두고 한국인 막는 일본 연 3만명 새로 걸리는 위암… ‘이 경우’ 발병률 6배 높아져 불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요