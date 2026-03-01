시사 전체기사

[속보] 이란 임시 지도자위원회 구성…최고지도자 권한 대행

입력:2026-03-01 12:24
수정:2026-03-01 12:53
이란 국영 방송은 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자가 지난달 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 사망했다고 1일 밝혔다. 하메네이는 그의 딸, 사위, 손녀 등과 함께 사망한 것으로 확인됐으며 이에 따라 이란 정부는 40일간 전국적 추도 기간과 일주일간의 공휴일을 선포했다. 사진은 하메네이가 2004년 11월 5일 테헤란에서 열린 금요 기도회에서 설교하는 모습. AP뉴시스

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

