유가 150달러 가나?…호르무즈 봉쇄 가능성에 업계 초긴장
미국의 이란 공습으로 중동 정세가 급속도로 얼어붙으면서 글로벌 에너지 물류의 핵심 길목인 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 대두되고 있다. 이에 따라 국내 정유·해운·항공 등 관련 산업 전반에 긴장감이 감돌고 있다.
1일 업계에 따르면 이날 오전 산업통상자원부 차관 주재로 주요 정유사 및 해운사 관계자들이 참석한 긴급 비상회의가 열려 시나리오별 대응 방안이 논의됐다. 정부는 관계 부처 합동 태스크포스(TF)를 꾸려 사태 전개에 따른 단계별 대응책을 마련할 방침이다.
이날 오전 10시40분 기준 호르무즈 해협은 아직 봉쇄되지 않아 석유 운반선 등이 정상적으로 통과하고 있다. 그러나 군사적 긴장감이 최고조에 달한 만큼 봉쇄 가능성을 완전히 배제할 수 없어 업계의 우려가 깊다.
전 세계 해상 원유 물동량의 약 30%가 지나는 호르무즈 해협은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등 주요 산유국의 수출 통로다. 특히 우리나라는 전체 원유 도입량의 69%를 중동에 의존하고 있으며, 이 중 95%가 호르무즈 해협을 거치기 때문에 해협이 막힐 경우 국내 에너지 수급에 심각한 타격이 불가피하다.
만약 해협 봉쇄가 현실화된다면 이는 역사상 전례 없는 사상 초유의 사태가 된다. 지난해 6월 이란 의회가 봉쇄를 의결한 적은 있으나 실제 실행에 옮기지는 않았다. 위기감이 고조되자 유가는 즉각 요동쳤다.
이날 UAE산 무르반 원유 가격은 전날 대비 4% 이상 치솟으며 배럴당 74달러 선을 기록했다. 시장에서는 실제 봉쇄 시 국제 유가가 단기간에 폭등할 수 있다고 내다보고 있다.
정부와 정유 업계는 석유 시장 모니터링을 한층 강화하는 한편, 단기적으로는 비축유 활용과 선복 조정, 중장기적으로는 중동 외 지역으로의 원유 도입선 다변화 방안 등을 폭넓게 검토 중이다.
항공 물류에도 직격탄이 떨어졌다. 대한항공은 현지 영공 폐쇄의 여파로 28일 인천을 떠나 두바이로 향하던 KE951편이 미얀마 상공에서 긴급 회항했으며, 이에 연결된 두바이발 인천행 KE952편 역시 결항됐다고 밝혔다.
1일 오전 두바이 노선도 추가 결항 조치됐으며, 향후 운항 재개 여부는 현지 상황을 지켜본 뒤 결정할 예정이다. 기존 이스라엘 노선은 이미 운항을 중단한 상태라 추가적인 피해는 없는 것으로 파악됐다.
