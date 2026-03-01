청년재단, ‘AI 시대 채용’ 논의
제7회 대한민국 바른채용 컨퍼런스 개최
재단법인 청년재단이 지난 26일 서울 하나금융그룹 명동사옥 대강당에서 ‘제7회 대한민국 바른채용 컨퍼런스’를 개최했다.
이번 행사는 청년 친화적인 채용 문화를 확산하기 위해 마련했다. 청년재단과 한국바른채용인증원이 공동으로 주관했다. 현장에는 공공 및 민간 분야의 채용 책임자 120여 명이 참석해 ‘AI 시대 채용문화 변화’를 주제로 의견을 나눴다.
행사의 서두에서 한국바른채용인증원 조지용 원장은 채용 전문가 414명을 대상으로 진행한 ‘2026 채용트렌드’ 설문 결과를 발표했다. 조사 결과, AI 이해 및 활용 능력에 대한 관심이 높아진 가운데서도 채용 요소 1위로는 ‘조직적합성(인성·협력·책임감)’이 선정됐다.
조 원장은 “AI가 채용 전반을 혁신하는 시대지만, 역설적으로 AI가 대체할 수 없는 ‘사람’의 고유한 역량은 더욱 중요해지고 있다”고 설명했다.
이어 재단은 청년 구직자 981명의 의견을 수렴한 AI 채용 관련 요구사항을 발표했다. 청년들은 기술의 급진적 도입보다는 평가 기준 및 가이드라인의 명확한 제시, 정보 격차 해소를 위한 교육 지원 등을 주요 과제로 꼽았다.
재단 윤원일 매니저는 “청년들은 AI 채용 변화가 급진적으로 진행되기보다 정보와 역량 격차 완화를 기대하고 있다”고 평가했다.
이어진 사례 발표 세션에서는 한국원자력환경공단, LG이노텍, SK AX 등이 참여해 AI 채용 대응 방향과 실무 적용 사례를 소개했다.
또한 재단은 AI 시대 흐름에 맞춰 청년들이 실전 역량을 강화할 수 있는 ‘2026 청년 AI 솔루션 챌린지’ 본선과 시상식을 함께 진행했다.
오창석 청년재단 이사장은 개회사를 통해 “채용 과정에도 AI 기술이 적용되는 시대”라며 “청년이 변화하는 노동 환경 속에서도 방향을 찾고 새로운 기회를 잡을 수 있도록 민관의 협력이 필요하다”고 말했다. 이어 “재단도 올바른 채용문화 조성을 위해 지속적으로 역할을 해나가겠다”고 덧붙였다.
