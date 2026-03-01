‘아키텍트’ 첫 라이브 소통 방송 진행… 상반기 로드맵 공개
공식 라이브 ‘아키토크’ 첫 선… 개발진 직접 출연
3월 대규모 업데이트 발표… 편의성 개선·성장 확장에 초점
4~6월 로드맵 공개 및 실시간 Q&A
드림에이지가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 27일 첫 개발자 라이브 소통 방송을 진행했다.
공식 라이브 방송은 이번이 처음이다. 아키텍트는 출시 이후 ‘김실장 핫라인’을 통해 이용자와 지속적으로 소통해왔다. 이날 방송에서는 상반기 콘텐츠 확장의 청사진을 공유했다. 방송에는 드림에이지 김민규 사업실장과 아쿠아트리 강민철 PD가 출연했다.
편의성 개선과 성장 확장을 중심으로 한 3월 주요 업데이트 내용과 함께, 다양한 신규 콘텐츠를 포함한 상반기 로드맵을 소개했다. 실시간 Q&A 세션도 마련했다.
방송 중에는 다양한 보상을 획득할 수 있는 쿠폰 코드도 공개했다.
아키텍트는 정기 라이브 운영을 검토하고 이용자와의 실시간 소통을 강화할 방침이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
