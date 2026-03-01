“김준수가 코미디도 잘한다는 말 듣고 싶었어요”

뮤지컬 ‘비틀쥬스’ 출연중… 금쪽이 같은 어린아이 캐릭터로 소화

오랜만에 음반 발매 예정…“지금은 가수보다 뮤지컬 배우가 본업”

김준수는 뮤지컬 ‘비틀쥬스’에서 기존의 어둡고 카리스마 넘치는 역할과 정반대인 코믹한 캐릭터를 선보이고 있다. (c)CJ ENM

“연습하는 동안 열 번은 넘게 ‘내가 왜 ‘비틀쥬스’를 선택했을까?’ 후회했어요. 하지만 지금은 더 웃기고 싶은 욕심이 커요.”



국내 뮤지컬계에서 독보적인 티켓파워를 가진 배우 김준수(40)는 그동안 ‘엘리자벳’의 토드, ‘드라큘라’의 드라큘라 백작, ‘데스노트’의 엘 등 주로 어둡고 카리스마 있는 역할을 맡았다. 하지만 현재 타이틀롤을 맡은 ‘비틀쥬스’는 2010년 뮤지컬 데뷔 이후 김준수가 처음으로 맡은 코믹한 캐릭터다. 최근 서울 강남구의 한 카페에서 만난 김준수는 “첫 공연 올라갈 때 정말 긴장했었는데, 내 대사에 관객이 웃기 시작하면서 떨림이 줄었다. 그날 공연을 마쳤을 때는 어떤 작품의 첫 공연보다 후련한 느낌이 들었다”고 되돌아봤다.



뮤지컬 ‘비틀쥬스’는 팀 버튼 감독의 1988년 동명 영화가 원작으로, 2019년 미국 뉴욕 브로드웨이에서 초연됐다. 지옥에서 쫓겨나 인간 세상에 유배 온 유령 비틀쥬스가 엄마를 여읜 소녀 리디아와 얽히면서 벌어지는 소동을 그린 블랙 코미디다. 2021년 세계 최초로 한국에서 라이선스 공연이 올라간 바 있다. 그리고 지난 12월 개막한 국내 재연에서 김준수는 배우 정성화, 정원영과 함께 비틀쥬스로 출연 중이다.



뮤지컬 ‘비틀쥬스’에 출연중인 김준수 (c)CJ ENM

“오랜 팬들조차 처음엔 제 작품 선택을 의아하게 여겼어요. 원래 비틀쥬스는 나이가 100억 살인 데다 늙고 흉측한 노인 같은 이미지에요. 하지만 저는 이번에 화가 나 있으면서 어딘가 안쓰러운 금쪽이 같은 어린아이로 캐릭터를 잡았어요. 나만의 캐릭터를 살리지 않으면 아무리 익살스럽거나 괴기스러운 표정을 지어도 정성화 형을 이길 자신이 없었으니까요.”



비틀쥬스를 금쪽이 캐릭터로 콘셉트를 잡았지만, 그가 처음부터 노련하게 소화했던 것은 아니다. 연습을 시작했을 때 코믹한 연기를 하는 민망함에 “현타가 왔다”고. 또한, 극 중 설정이지만 관객 앞에서 욕하는 것도 매우 낯설었다. 그럼에도 불구하고 그가 ‘비틀쥬스’에 도전한 것은 자신에 대해 ‘역할에 어울리는 작품을 잘 찾았다’고 평가하는 사람들의 선입견을 깨고 싶었기 때문이다.



뮤지컬 ‘비틀쥬스’에 출연중인 김준수 (c)CJ ENM

“안주하는 저 자신을 좋아하지 않습니다. 그래서 모든 작품이 제겐 도전이었고, 그만큼 치열하게 임했어요. 예를 들어 전 세계 토드 역의 배우 가운데 제가 처음으로 춤을 췄는데, 이제는 (토드 역의) 모든 배우가 춤을 춥니다. 그리고 드라큘라는 원래 중년 배우가 주로 맡던 역할이었지만, 저는 20대에 소화를 했습니다. 이번에 ‘비틀쥬스’로 김준수가 이런 역할까지 소화할 수 있다는 걸 증명하고 싶었어요.”



그는 이번 작품을 통해 코미디 연기에 자신이 붙은 모습이다. 팬들 사이에선 그의 본명과 배역을 합친 ‘비틀쥰스’라는 애칭이 생겼다. 그는 “원래 진지한 작품에서도 웃음 포인트를 찾아낼 정도로 웃기고 싶은 욕망이 크다”면서 “이번에 ‘비틀쥬스’를 하면서 한국 관객들도 이제 코믹한 쇼 뮤지컬에 친숙해진 것을 느낀다. 쇼 뮤지컬이 주류인 미국 브로드웨이와 달리 한국에선 그동안 기승전결이 뚜렷한 서사와 어둡고 서정적인 음악으로 이뤄진 작품이 사랑받았는데, ‘킹키부츠’가 그런 흐름을 바꿔놓은 것 같다. 덕분에 ‘비틀쥬스’도 이제 한국에서 사랑받게 된 것 같다”고 말했다. 이어 “그렇다고 ‘비틀쥬스’가 단순히 웃고 끝나는 극은 아니다. 아무렇지 않게 죽음을 이야기하지만, 역설적으로 살아있을 때 삶을 소중히 하라는 의미를 담고 있다. 또 가족 간의 끈끈한 사랑도 있어서 감동도 느낄 수 있다”고 강조했다.



김준수는 뮤지컬 ‘비틀쥬스’에서 기존의 어둡고 카리스마 넘치는 역할과 정반대인 코믹한 캐릭터를 선보이고 있다. (c)CJ ENM

김준수는 올해 오랜만에 가수로서도 활동할 예정이다. 그룹 동방신기, JYJ로 활동한 아이돌 출신이지만 그는 이제 가수보다 뮤지컬 배우라는 타이틀이 더 어울린다. 소속사와의 분쟁으로 방송이 어려워지면서 뮤지컬을 시작했지만, 이제는 뮤지컬 배우로 활동한 시간이 가수로 활동한 시간보다 압도적으로 길어졌기 때문이다. 그는 “가수가 부업처럼 느껴질 만큼 뮤지컬 배우로 불리는 게 더 익숙하다. 뮤지컬은 무대에 다시 설 수 있게 한 감사한 일이자 본업”이라면서 “이번에 앨범을 내면 그다음 앨범을 언제 낼지 알 수 없기 때문에 ‘마지막 앨범’이란 마음으로 심혈을 기울여 준비하고 있다”고 밝혔다.

‘비틀쥬스’는 오는 22일까지 LG아트센터 서울 시그니처홀에서 만날 수 있다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



