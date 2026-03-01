김영록 지사, 한국에너지공대 첫 학위수여식 참석…졸업생 축하
학사 30명·석사 10명·박사 1명 등 졸업생 41명 배출
김영록 전남도지사가 한국에너지공과대에서 열린 첫 학위수여식에 참석해 졸업생을 축하했다.
1일 전남도에 따르면 지난 27일 열린 학위수여식에는 김 지사와 하정우 청와대 AI미래기획수석, 이호현 기후에너지환경부 차관, 김동철 한국전력공사 사장, 윤병태 나주시장, 졸업생, 입학생 등 300여명이 참석했다.
이날 학위수여식에선 학사 30명, 석사 10명, 박사 1명 등 졸업생 41명을 배출했다.
한국에너지공과대는 에너지 대전환의 시대에 국가 에너지전환 정책의 브레인으로 자리를 확고히 하고 있다.
지난해 인공태양 연구시설 부지로 나주시가 선정되는데 핵심 역할을 했다. 특히 개교 초기임에도 불구하고 ▲에너지신소재 산업화 플랫폼 구축 ▲초전도 도체시험설비 연구센터 구축 ▲차세대 그리드 센터 구축 등 국가 대형과제를 수주하는 등 탁월한 연구성과를 창출했다.
전남도는 한국에너지공과대의 안정적 운영과 선도적 연구 환경 조성을 위해 매년 출연금을 지원하고 있다. 앞으로도 에너지 대전환 시대를 주도하고 세계적 에너지 공과대학으로 성장하도록 지속 지원할 계획이다.
