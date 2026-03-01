시사 전체기사

김영록 지사, 한국에너지공대 첫 학위수여식 참석…졸업생 축하

입력:2026-03-01 11:10
공유하기
글자 크기 조정

학사 30명·석사 10명·박사 1명 등 졸업생 41명 배출

김영록 전라남도지사가 27일 나주 한국에너지공과대학교에서 열린 ‘켄텍 첫 학위 수여식 및 제5회 입학식’에서 졸업생 및 입학생 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 한국에너지공과대에서 열린 첫 학위수여식에 참석해 졸업생을 축하했다.

1일 전남도에 따르면 지난 27일 열린 학위수여식에는 김 지사와 하정우 청와대 AI미래기획수석, 이호현 기후에너지환경부 차관, 김동철 한국전력공사 사장, 윤병태 나주시장, 졸업생, 입학생 등 300여명이 참석했다.

이날 학위수여식에선 학사 30명, 석사 10명, 박사 1명 등 졸업생 41명을 배출했다.

한국에너지공과대는 에너지 대전환의 시대에 국가 에너지전환 정책의 브레인으로 자리를 확고히 하고 있다.

지난해 인공태양 연구시설 부지로 나주시가 선정되는데 핵심 역할을 했다. 특히 개교 초기임에도 불구하고 ▲에너지신소재 산업화 플랫폼 구축 ▲초전도 도체시험설비 연구센터 구축 ▲차세대 그리드 센터 구축 등 국가 대형과제를 수주하는 등 탁월한 연구성과를 창출했다.

김영록 전라남도지사가 27일 나주 한국에너지공과대학교에서 열린 ‘켄텍 첫 학위 수여식 및 제5회 입학식’에서 인사말을 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 한국에너지공과대의 안정적 운영과 선도적 연구 환경 조성을 위해 매년 출연금을 지원하고 있다. 앞으로도 에너지 대전환 시대를 주도하고 세계적 에너지 공과대학으로 성장하도록 지속 지원할 계획이다.

나주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯
[단독] “국적·성별·종교 등 혐오 집회·시위 금지”… 與, 집시법 개정안 발의
로제 ‘아파트’, K팝 최초 英 브릿 어워즈 수상
유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계
불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나
“UAE·카타르에서도 폭발음 들렸다” 1시간 만에 반격 나선 이란
두쫀쿠 다음은 봄동 비빔밥… 맛도, 건강도 챙기려면 ‘이렇게’
압류코인 69억 잃어버린 국세청…경찰 “유출 흐름 추적 중”
국민일보 신문구독