李대통령 “한·중·일 협력이 세계 평화 기여하는 길”
이재명 대통령이 3·1절을 맞아 “격변의 시대를 슬기롭게 대응하기 위해서는 동북아의 화합이 어느 때보다 중요하다” 역내 안정 및 화합을 역설했다.
이 대통령은 1일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 통해 “일찍이 안중근 의사께서는 ‘동양평화론’을 통해 한·중·일 3개국 간의 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”면서 “동북아의 평화를 세계의 평화로 이어가고자 했던 선열들의 바람대로 화합과 번영을 위한 노력을 멈추지 않을 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 그러면서 “동북아 평화와 화합의 의의를 되새기며 저는 올해 초부터 중국과 일본을 연이어 방문하여 한·중·일 3국이 공통의 접점을 찾아 소통하고 협력해야 한다는 점을 강조해 왔다”고 설명했다.
미국의 전방위적 관세 압박과 중동 지역의 군사적 긴장이 고조되는 상황에서 중국과 일본 간 갈등을 줄여 동북아 3국의 역내 안정을 통한 실리 외교를 추구하겠다는 뜻으로 해석된다.
이 대통령은 일본을 향해서는 “양국이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열기 위해 일본 정부도 호응해 주기를 기대한다”고 주문했다.
이 대통령은 과거사와 관련해서는 “국민주권정부는 실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다”는 수준의 원론적 입장만 밝히면서 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로, 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라며 양국 간 미래지향적 협력에 더 힘을 실었다.
이 대통령은 또 북한을 향해 “그동안 수차례 밝힌 것처럼 우리 정부는 북측의 체제를 존중하며, 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라는 입장을 거듭 천명하며 기존의 대북 유화정책을 이어가겠다는 뜻을 재확인했다.
이 대통령은 “남북 간의 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라며 “북측도 새로운 5개년 계획을 수립·시행해 나가는 만큼 조속하게 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로하고 새로운 미래를 향해 앞으로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.
그러면서 “세계 평화를 염원했던 선열들의 만세 함성이 ‘평화와 공동번영의 한반도’를 향한 남북 공동의 다짐으로 다시 울려 퍼질 수 있기를 소망한다”고 호소했다.
