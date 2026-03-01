부천시, 전 세대 생애주기별 맞춤형 복지정책 속도
경기 부천시가 아동·청소년·어르신까지 전 세대를 아우르는 생애주기별 맞춤형 복지정책을 전략적으로 추진하며 기본사회 실현에 속도를 높이고 있다.
시는 지난 9일 ‘부천시 출산지원금 지급 등에 관한 조례’ 일부 개정을 통해 ‘출산지원금’을 첫째 자녀부터 확대 지급하는 제도적 기반을 마련했다고 1일 밝혔다. 예산이 편성되면 올해 첫째·둘째 자녀에게 100만원, 셋째 자녀에게 200만원, 넷째 이상 자녀에게 700만원을 지원한다. 올해 3000여명의 신생아가 혜택을 받을 것으로 기대된다.
또한 지난해에 이어 초등학교 또는 대안교육기관에 처음 입학하는 1학년 학생에게 1인당 10만원을 부천페이로 지원하는 ‘입학준비금’ 사업을 진행한다. 올해 4000여명의 학생들이 이를 통해 문구·서적·의류·신발·안경 등 입학 관련 물품을 구매할 수 있게 된다.
‘여성청소년 생리용품 보편지원’ 사업도 전면 시행한다. 시는 그동안 사업의 필요성에 깊이 공감하며 예산 편성 시점과 시행 시기 등을 지속 검토해 왔다. 저소득층 대상 선별 지원에서 모든 여성청소년이 기본권을 지원받을 수 있도록 범위를 확대해 복지 사각지대를 해소하고 지역 간 복지 격차를 줄이기 위해서다.
시는 ‘경기도 여성청소년 생리용품 보편지원 사업’ 참여 의사를 이미 도에 전달했다. 제도적 근거 마련을 위한 조례 제정도 진행 중이다. 지난 12일 출범한 부천시 기본사회 추진단에서도 위 사업을 가장 우선 과제로 자문 의견을 내기도 했다. 이는 기본사회 정책의 단계적 계획에 포함된 자연스러운 수순이었다는 것이 시의 설명이다.
특히 본 사업은 도·시군 매칭 사업으로 안정적인 사업 추진을 위해서는 도 차원의 충분한 사업비 확보가 중요한 상황이다. 조례가 통과되면 시는 하반기 추경을 통해 필요한 예산을 확보하고 도비 추가 확보를 위해 경기도와 지속 협의하는 등 재원 마련에 최선을 다할 계획이다.
이와 함께 시가 어르신을 대상으로 시범 운영해 온 ‘통합돌봄’ 사업은 오는 27일부터 65세 미만 심한 장애인(지체·뇌병변)을 포함해 전국 시행된다. 시는 그동안 선도적으로 사업을 추진해 온 경험을 살려 통합돌봄이 현장에서 안정적으로 정착할 수 있도록 행정역량을 집중할 방침이다.
조용익 부천시장은 “부천시는 앞으로도 유아부터 어르신까지 시민의 삶 전반에 걸친 기본사회 정책을 체계적으로 추진해 누구나 보편적으로 누릴 수 있는 포용적 복지를 실현해 나가겠다”며 “특히 여성청소년 생리용품 보편지원 사업이 지속 가능한 복지정책으로 자리잡을 수 있도록 경기도와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
