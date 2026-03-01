해남 여행오면 50% 돌려준다…지역사랑휴가지원제 선정
해남군, 10억원 사업비 투입 마케팅 강화
체험형 상품·특산물 프로그램 본격 운영
체류형 관광 활성화·지역경제 회복 기대
전남 해남군이 문화체육관광부가 주관하는 2026년 지역사랑휴가지원제 사업에 최종 선정됐다.
지역사랑휴가지원제는 관광객이 농어촌 인구감소지역을 여행할 때 경비의 절반을 환급해 주는 제도다. 국내 관광 활성화와 관광 생활인구 확대를 목표로 올해 처음 시행된다.
이 사업을 통해 인구감소지역을 방문하는 관광객들은 숙박, 식비, 교통, 체험, 기념품 등 여행경비의 50%를 지역사랑상품권으로 환급받을 수 있다.
개인은 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원까지 환급이 가능하다. 해남군은 3월 협약 체결 후 4월경부터 본격적으로 사업을 실시할 예정이다.
해남군은 총 10억원(국비 3억원 포함)의 사업비를 투입해 관광객 유치 마케팅, 체험형 관광상품 개발, 지역 특산물 연계 프로그램 운영 등을 추진할 계획이다.
특히 대흥사, 땅끝마을, 우수영 관광지 등 기존 관광자원과 농수산 특산품, 로컬푸드, 전통시장 등을 연계한 체류형 관광코스를 강화해 지역 소비를 촉진할 방침이다.
군 관계자는 1일 “이번 지역사랑휴가지원제 선정은 해남 관광의 경쟁력을 대외적으로 인정받은 결과”라며 “체류형 관광 확대를 통해 지역 소상공인과 관광업계에 실질적인 도움이 될 수 있도록 내실 있게 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.
해남군은 앞으로 세부 실행계획을 수립해 숙박업소, 체험마을, 외식업체, 전통시장 등 지역 관광 관련 업계와 협력체계를 구축하고, 온·오프라인 홍보를 강화해 관광객 유치에 적극 나설 계획이다.
해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
