장현근 인천세종병원 행정부원장 취임…“병원 가치실현에 보탬”
인천세종병원은 1일 장현근 신임 행정부원장이 취임했다고 밝혔다.
장 신임 부원장은 수십년간 한국GM 대외협력 파트에서 근무하는 등 인천지역을 대표하는 소통·협력 전문가로 꼽힌다. 이후 인천시 산하 특수목적법인(SPC)의 대표이사 등을 역임하면서 지역 내 탄탄한 네트워크 기반과 행정 경험을 갖추고 있다는 평가 또한 받고 있다.
세종병원과의 인연은 올해로 10년을 맞았다. 그동안 모재단인 혜원의료재단의 대외협력본부장과 이사로 재직하며 부천세종병원·인천세종병원 자문위원회 운영, 의료나눔 확대, 언론·지자체·정부 소통 강화 등에 매진했다. 이를 토대로 해외환자 유치를 전담하는 국제협력실을 출범시키고 자문위원회를 효율적으로 개편했다. 세종병원의 40년 의료나눔 역사를 담은 백서를 성공적으로 발간하는 등의 성과도 냈다.
의료계에선 장 신임 부원장의 이번 취임을 계기로 앞으로 지역책임의료기관·지역심뇌혈관질환센터 등 지역 내 필수 및 공공의료 부문 중책을 맡은 인천세종병원의 소통·협력 역량이 보다 강화될 것으로 내다보고 있다. 인공지능(AI) 등 의료부문 디지털 전환과 ESG 경영에 앞장서는 세종병원의 미래지향적 발걸음에도 큰 보탬을 할 것으로 기대를 모으는 중이다.
장 신임 부원장은 “인천을 넘어 대한민국에서 가장 존경받는 병원으로 세종병원이 나아갈 수 있도록 직원들과 노력을 아끼지 않겠다”며 “심장병 없는 세상을 향하는 세종병원의 가치실현 등에도 꼭 보탬이 되도록 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
