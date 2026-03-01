정철 전남도의원, ‘2026 지방의정대상’ 대상 수상
정철 의원, 청년 인구 감소 대책 및 지원 사각지대 해소 제언
정책 제안부터 행정 감시·현장 소통까지 종합 의정역량 입증
전남도의회 정철 의원(사진, 더불어민주당·장성1)이 법률저널이 주관하고 대한민국시도의회의장협의회가 후원한 ‘2026 지방의정대상’에서 대상을 수상했다.
올해로 5회째를 맞은 ‘지방의정대상’은 우수조례 및 정책연구 활동을 통해 지역발전에 기여하고 모범적인 의정활동을 펼친 지방의원을 선정하는 상이다.
이번 심사는 본회의 출결 및 의정 참여도, 5분 발언과 도정질문을 통한 정책 대안 제시, 조례 제·개정 실적, 정책토론회·간담회 개최 등 주민 소통 노력, 중앙 및 타지역과의 협력 활동, 보도자료 배포 및 기고 등 정책 홍보, 의정연수 참여 및 수상 경력 등 다양한 항목을 종합적으로 평가해 최종 수상자를 결정했다.
광역의회 부문 대상 수상자로 선정된 정철 의원은 입법, 정책 제안, 행정 감시, 주민 소통, 대외협력 등 전 평가 지표에서 고른 성과를 보이며 종합적인 의정 역량을 인정받았다.
정 의원은 5분 발언과 도정질문을 통해 청소년 도박 예방·치유 지원체계 구축을 촉구하고, 학교 밖 청소년 지원 사각지대 해소와 전남 청년 인구 감소 및 청년 정책 추진 실태를 점검하는 등 아동·청소년·청년 정책 전반의 제도 개선을 선도해 왔다.
또한 ‘전남 미래형 늘봄교육 정책연구회’ 대표의원으로 활동하며 전남형 늘봄교육 모델 정립을 주도했다.
정 의원은 지역아동센터 운영 개선과 종사자 처우 개선 논의를 이끌고, 다함께돌봄협의체 간담회를 통해 돌봄체계 보완 방안을 제시했다.
지속가능한 축산업 발전 간담회와 민생회복 소비쿠폰 및 지역화폐 사용처 개선 논의 등을 통해 농어촌 현실을 반영한 정책 대안 마련에도 힘썼다.
예산·결산 심사에서는 사업의 타당성과 집행 적정성을 면밀히 점검하며 재정 운용의 효율성과 투명성을 강화했고, 중앙정부 및 타지역과의 협력을 통해 지역 현안을 제도 개선 과제로 발전시키는 데 주력했다.
정 의원은 1일 “의정활동의 출발점은 언제나 현장”이라며 “앞으로도 지역주민의 목소리를 정책으로 연결하는 책임 있는 의정활동을 이어가겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
