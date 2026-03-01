물·전기 풍부한 전북, ‘RE100 산업허브’ 본격화
정부, 수상태양광·해상풍력·용수 60만t 공급 청사진
재생에너지 12GW 잠재력 활용…
현대차 새만금 9조 투자 ‘현장 자급’ 모델로
정부가 전북에서 생산한 전력을 지역 산업이 직접 소비하는 ‘현장 자급형 RE100 산업 모델’을 공식화했다. 재생에너지와 수자원을 산업 유치의 동력으로 삼아 수도권 전력 공급지가 아닌 에너지 자립형 산업 거점으로 전환하겠다는 구상이다.
지난 27일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 열린 ‘제10차 타운홀 미팅’에서 정부는 새만금을 중심으로 한 재생에너지 확대와 지역 수자원을 활용해 산업용수 하루 60만t을 추가 공급하는 계획을 공개했다.
같은 날 발표된 현대자동차그룹의 9조원 투자도 재생에너지 현장 자급 구조를 전제로 설계됐다는 점에서 정부 전략과 맞물린다. 투자가 현실화될 경우 새만금을 중심으로 로봇, AI, 수소, 재생에너지 산업이 집적된 첨단 생태계가 형성될 것으로 전망이다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 “전북은 전기와 물, 자원을 모두 갖춘 지역”이라며 “생산된 에너지가 지역 산업과 주민 소득으로 순환되는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.
정부는 새만금 재생에너지 잠재력을 약 12GW 이상으로 보고 있다. 이 가운데 사업계획이 확정된 3.3GW는 2030년까지 우선 가동한다. 수상태양광 1단계는 2029년, 2단계는 2030년까지 마무리하고, 해상풍력 확대와 지원 항만 조성도 병행 추진한다는 계획이다. 산업단지와 공장 지붕, 농업용지에 태양광을 확대 보급해 기업 전력비 부담을 낮추는 방안도 포함됐다.
산업용수 확보도 병행된다. 정부는 용담댐과 금강하구에서 각각 30만t씩 확보해 하루 60만t 규모의 용수를 추가 공급하는 방안을 제시했다. 데이터센터·수전해 설비·첨단 제조시설 등 전력·용수 집약형 산업 유치를 염두에 둔 조치다.
현대차의 9조원 투자 계획은 이러한 구상의 실증 사례로 평가된다. 5조8000억원이 투입되는 100MW 규모 AI 데이터센터는 재생에너지를 현장에서 직접 수급하는 구조로 설계됐다. 200MW 규모 수전해 플랜트(1조원)는 재생에너지 기반 그린수소를 생산해 산업단지에 공급한다. 여기에 재생에너지 발전(1조3000억원), 로봇 제조, 수소AI 시범도시까지 묶어 ‘전력·수소 현장 자급형 산업 패키지’를 구축한다는 구상이다.
정부는 분산에너지 특구 지정과 지역요금제 확대를 통해 기업이 수도권보다 낮은 비용으로 전력과 용수를 안정적으로 공급받을 수 있도록 제도 개선도 추진할 방침이다. 주민 참여형 에너지 펀드를 통해 발전 수익을 지역에 환원하는 방안도 검토하고 있다.
