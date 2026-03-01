크래프톤, 배틀그라운드 9주년 기념 대규모 팬 페스티벌

크래프톤이 PUBG: 배틀그라운드의 출시 9주년을 기념해 대규모 팬 행사 ‘PUBG 9주년 페스티벌’을 개최한다.

'PUBG 9주년 페스티벌'은 오는 28일 고려대 화정체육관에서 열린다. 이번 행사는 'STILL HERE, ALLDAY'를 메인 테마로, 9년 동안 전장을 함께해온 배틀그라운드 이용자들과의 시간을 기념하기 위해 마련됐다.행사 현장에는 팬들을 위한 다양한 프로그램이 준비된다. 체험형 부스와 미니게임으로 구성된 오프라인 체험존을 비롯해 배틀그라운드 개발진과 이용자, 파트너 인플루언서가 함께하는 팬밋업이 진행된다.무대에서는 9주년을 기념하는 오케스트라 공연과 이모트 댄스, 일루셔니스트 이은결의 마술쇼 등 다채로운 프로그램이 운영된다. 또한 피날레 무대에는 그룹 '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)'가 참여해 단독 공연을 선보인다.행사 당일 방문객 전원에게는 9주년 한정판 응원봉과 메탈 인식표 키링, 스티커 팩, 2000 지코인 쿠폰 등으로 구성된 웰컴 키트가 제공된다.티켓 예매는 멜론티켓을 통해 진행된다. 사전 예매는 지난 27일 오픈했다. 일반 예매는 6일 오후 8시부터 시작된다. 사전 예매를 원하는 이용자는 크래프톤 아이디로 로그인 후 배틀그라운드 계정을 확인한 뒤 사전 예매 코드를 발급받아야 한다. 멜론티켓에서 코드 인증을 완료한 계정에 한해 예매가 가능하다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr