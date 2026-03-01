전남도, 고용노동부 외국인근로자지원센터 2곳 선정

동·서부권…상담·교육·권익 보호 등 정착 통합지원 기대



산단·농어촌뿐만 아니라 어업 종사자까지 밀착 지원체계



전남도는 고용노동부의 외국인근로자지원센터 국비 지원 공모에서 동부권과 서부권 2곳이 선정돼 지역 내 외국인 근로자의 정착을 위한 거점 체계를 갖추게 됐다고 1일 밝혔다.



전남은 2025년 12월 31일 기준 등록외국인 6만5698명 중 근로자가 65%를 차지할 정도로 외국인 근로자 비중이 높은 지역이다. 농어촌과 산업단지를 중심으로 초기 정착 지원과 고충 해결을 위한 현장 밀착형 지원체계 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.



이번 공모 선정으로 전국 10곳 중 2곳이 전남에 설치돼 동부이민외국인종합지원센터(여수)와 서부이민외국인지원센터(영암)가 거점기관으로 운영된다.



사업비는 국비 2억5000만원과 도비 자체사업비 10억원을 포함해 총 12억5000만원이 투입된다. 이를 통해 외국인근로자 지원이 한층 강화될 전망이다.



사업의 핵심은 상담, 교육, 권익 보호 등 정착 통합지원이다. 동·서부센터는 한국어 교육, 생활법률·노동 상담, 산업안전 교육, 커뮤니티 지원, 유관기관 협력 네트워크를 추진한다.



또한 전담 인력 확충, 인권·노동권 보호 사업 신설, 데이터 기반 사례관리 시스템 구축 등 맞춤형 지원도 확대한다.



특히 동부권은 어업·선원 분야와 도서·벽지 근로자 비중이 높은 지역 특성을 반영해 '찾아가는 이동상담'을 운영, 상담·교육 사각지대 해소에 집중할 계획이다.



윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “2023년 국비 중단이라는 열악한 여건에서도 도 자체사업을 신설하고, 국비사업의 필요성을 중앙부처에 지속적으로 건의한 끝에 동·서부권 거점센터 확보라는 결실을 얻게 됐다”며 “외국인 근로자가 지역에서 안심하고 일하며 생활할 수 있도록 실효성 있는 정착 지원 모델을 구축하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



