시사 전체기사

전남도, 고용노동부 외국인근로자지원센터 2곳 선정

입력:2026-03-01 10:37
공유하기
글자 크기 조정

동·서부권…상담·교육·권익 보호 등 정착 통합지원 기대

산단·농어촌뿐만 아니라 어업 종사자까지 밀착 지원체계


전남도는 고용노동부의 외국인근로자지원센터 국비 지원 공모에서 동부권과 서부권 2곳이 선정돼 지역 내 외국인 근로자의 정착을 위한 거점 체계를 갖추게 됐다고 1일 밝혔다.

전남은 2025년 12월 31일 기준 등록외국인 6만5698명 중 근로자가 65%를 차지할 정도로 외국인 근로자 비중이 높은 지역이다. 농어촌과 산업단지를 중심으로 초기 정착 지원과 고충 해결을 위한 현장 밀착형 지원체계 구축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 공모 선정으로 전국 10곳 중 2곳이 전남에 설치돼 동부이민외국인종합지원센터(여수)와 서부이민외국인지원센터(영암)가 거점기관으로 운영된다.

사업비는 국비 2억5000만원과 도비 자체사업비 10억원을 포함해 총 12억5000만원이 투입된다. 이를 통해 외국인근로자 지원이 한층 강화될 전망이다.

사업의 핵심은 상담, 교육, 권익 보호 등 정착 통합지원이다. 동·서부센터는 한국어 교육, 생활법률·노동 상담, 산업안전 교육, 커뮤니티 지원, 유관기관 협력 네트워크를 추진한다.

또한 전담 인력 확충, 인권·노동권 보호 사업 신설, 데이터 기반 사례관리 시스템 구축 등 맞춤형 지원도 확대한다.

특히 동부권은 어업·선원 분야와 도서·벽지 근로자 비중이 높은 지역 특성을 반영해 '찾아가는 이동상담'을 운영, 상담·교육 사각지대 해소에 집중할 계획이다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “2023년 국비 중단이라는 열악한 여건에서도 도 자체사업을 신설하고, 국비사업의 필요성을 중앙부처에 지속적으로 건의한 끝에 동·서부권 거점센터 확보라는 결실을 얻게 됐다”며 “외국인 근로자가 지역에서 안심하고 일하며 생활할 수 있도록 실효성 있는 정착 지원 모델을 구축하겠다”고 말했다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯
[단독] “국적·성별·종교 등 혐오 집회·시위 금지”… 與, 집시법 개정안 발의
로제 ‘아파트’, K팝 최초 英 브릿 어워즈 수상
유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계
불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나
“UAE·카타르에서도 폭발음 들렸다” 1시간 만에 반격 나선 이란
두쫀쿠 다음은 봄동 비빔밥… 맛도, 건강도 챙기려면 ‘이렇게’
압류코인 69억 잃어버린 국세청…경찰 “유출 흐름 추적 중”
국민일보 신문구독