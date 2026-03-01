인천 송도에 유럽형 스파 리조트 들어선다…2031년 개장
인천경제자유구역청은 지난 28일 송도 지타워에서 글로벌 웰니스 리조트 기업인 테르메그룹과 ‘테르메 인천 프로젝트’ 추진을 위한 사업본협약을 체결했다고 1일 밝혔다.
테르메는 현재 루마니아와 독일 등에 직영 및 운영 제휴 방식으로 웰빙 스파 리조트를 운영하고 있다. 직영인 루마니아 테르메 부쿠레슈티는 지난 2016년 개장한 이후 연간 130만명의 방문객이 찾는 유럽 최대의 웰빙·휴식 공간으로 자리매김했다.
이번 협약 체결에 따라 테르메는 송도 9공구 골든하버 내 Cs8·Cs9 블록(9만9041㎡)에 8500억원을 들여 유리 돔 형태의 유럽형 스파를 비롯한 세계적 수준의 복합 웰니스 리조트를 개발할 계획이다.
테르메는 그동안 프로젝트 추진을 위해 총 280억원 이상의 자본금을 출자하고 특수목적법인(SPC)의 설립과 외국인투자기업 등록을 마쳤다. 또 사업 이행을 확약하기 위해 약 85억원 상당의 사업보증보험 증권을 제출했다.
테르메는 앞으로 재무적투자자(FI)와 건설투자사(CI) 선정을 마무리하고 변화하는 관광 환경에 맞춘 인허가 절차 및 설계 변경을 거쳐 2027년 착공에 들어갈 예정이다. 준공 및 개장은 2031년 목표다.
인천시는 리조트 운영에 따른 소득세, 법인세, 부가가치세 등 약 2조8000억원 규모의 세수 및 경제적 효과를 거둘 수 있을 것으로 내다보고 있다. 또 2037년까지 직접 고용 760여명과 함께 관광객 유입에 따른 간접 고용도 2300여명에 이를 것으로 전망 중이다.
시는 골든하버 개발에 활력을 불어넣는 마중물 역할을 할 것으로도 기대를 모으고 있다. 리조트와 연계해 골든하버를 세계적인 관광 명소로 키우겠다는 구상도 하고 있다. 이를 위해 유정복 시장이 지난 2025년 1월 미국 출장 당시 의향서(LOI)를 제출했던 첨단 엔터테인먼트 시설 ‘슈퍼블루’의 도입 또한 검토 중이다.
유 시장은 “테르메라는 유럽의 자연친화적 성공 모델과 미디어 분야의 혁신을 주도한 슈퍼블루의 유치로 인천을 글로벌 웰니스 관광의 메카로 자리매김 시키겠다”고 말했다.
