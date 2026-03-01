인천 송도에 유럽형 스파 리조트 들어선다…2031년 개장

테르메 인천 개발 콘셉트. 인천시 제공

인천경제자유구역청은 지난 28일 송도 지타워에서 글로벌 웰니스 리조트 기업인 테르메그룹과 ‘테르메 인천 프로젝트’ 추진을 위한 사업본협약을 체결했다고 1일 밝혔다.