이란 국영방송, ‘하메네이 사망’ 확인…40일 추도기간
이란 국영방송이 이란 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이의 사망을 공식 확인했다. 앞서 미국은 하메네이 최고지도자가 미국과 이스라엘의 합동 공습으로 사망했다고 발표한 바 있다.
이란 국영방송 IRIB는 “이란 최고 지도자가 순교했다”고 1일(현지시간) 보도했다. 앵커는 이 같은 사실을 흐느끼며 전했다. 이란 정부는 하메네이의 사망을 발표하면서 40일간 전국민적 추도 기간과 일주일간의 공휴일을 선포했다.
현지 언론들은 그가 테헤란의 집무실에서 사망했다고 전했다. 메흐르통신은 “순교하는 순간 아야톨라 하메네이는 집무실을 지키며 자신에게 주어진 임무를 수행 중이었다”며 “비겁한 그 공격이 토요일(28일) 오전에 일어났다”고 보도했다.
이어 “시온주의 정권(이스라엘)과 유착한 매체들은 그가 암살이 두려워 비밀 장소에 있다고 반복적으로 주장했다”며 “집무실에서의 순교는 적들의 심리전이 날조라는 사실을 또다시 입증한 동시에 그가 항상 국민 속에, 책임과 불굴의 용기로 오만한 세력(서방)에 맞서는 최전선에 서 있다는 점을 방증했다”고 덧붙였다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 SNS에 “역사상 가장 사악한 인물 중 하나인 하메네이가 이제 사망했다”며 “이란 국민뿐만 아니라 모든 위대한 미국인들, 그리고 전 세계 여러 나라 사람들을 위한 정의”라고 썼다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사