美 “하메네이 죽었어도, 당장 정권 교체는 불가능”

이란 테헤란에서 지난달 28일(현지 시간) 미국과 이스라엘의 공습에 반대하는 시위 참가자가 휴대전화 화면에 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사진을 띄워 보이고 있다. AP뉴시스

미 정보당국이 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 이후에도 이란의 완전한 체제 전복을 이루기는 어려울 것으로 판단했다.

“하메네이는 핵 프로그램에 투자하면서도 완전한 핵 무기화에는 선을 지켰던 인물”이라고 지적했다. 하메네이 후계자가 핵무기 개발을 추진할 수 있다는 것이다.

등을 통해 여론을 추적하는 ‘필터랩스’사의 조너선 튜브너 최고경영자(CEO)는 “이스라엘은 지금으로서는 즉각적인 봉기를 기대해서는 안 된다”고 말했다.