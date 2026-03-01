美 “하메네이 죽었어도, 당장 정권 교체는 불가능”
미 정보당국이 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 이후에도 이란의 완전한 체제 전복을 이루기는 어려울 것으로 판단했다. 하메네이 후임으로 강경파가 집권할 가능성이 크며, 이 경우 이란 내 불확실성과 핵 위협은 더욱 높아질 수 있다는 지적이 나온다.
28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 정보당국은 최근 몇 주간 미국과 이스라엘의 합동 공격 이후 이란에서 발생할 시나리오를 점검했다.
그 결과 당국은 이란 정권의 완전한 교체는 쉽지 않을 것이라고 예측한 것으로 전해졌다. 하메네이 후임으로 강경파가 집권할 수 있어 핵 위협은 더 커질 수 있다는 의견도 있다. 내부 강경파에 대항할 만한 반대 세력이 상대적으로 약해서다.
NYT에 따르면 미국 연방상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 의원은 “이란 정권 교체는 매우 복잡한 작업이 될 것”이라며 “하메네이는 핵 프로그램에 투자하면서도 완전한 핵 무기화에는 선을 지켰던 인물”이라고 지적했다. 하메네이 후계자가 핵무기 개발을 추진할 수 있다는 것이다.
이란 정부가 반정부시위를 더 가혹하게 진압할 수 있다는 전망도 나온다. 미 중앙정보국(CIA) 요원 출신인 믹 멀로이 전 미 국방부 차관보는 도널드 트럼프 대통령이 이란 국민의 봉기를 촉구한 데 대해 “이란인들에게 실존적인 위협이며 만약 시위가 벌어질 경우 정권은 이를 이전보다 더욱 잔혹하게 진압할 것”이라고 예상했다.
이란 현지에서도 이번 공격이 즉각적인 반정부시위로 이어지는 정황은 나타나지 않고 있다. SNS 등을 통해 여론을 추적하는 ‘필터랩스’사의 조너선 튜브너 최고경영자(CEO)는 “이스라엘은 지금으로서는 즉각적인 봉기를 기대해서는 안 된다”고 말했다.
이란 전문가인 알리레자 나데르 전 랜드(RAND)연구소 연구원도 “이번 전쟁이 쉽게 정권을 전복시키는 전쟁은 아닐 것 같다”며 “미국과 이스라엘의 전쟁 계획자들이 이란 정권의 회복력을, 그리고 모든 관련자에게 큰 타격을 입힐 수 있는 능력을 과소평가하고 있는 것은 아닌지 의심스럽다”고 말했다.
일각에서는 종교적 계승 서열 밖에 있는 지도자들이 미국과 이스라엘에 상대적으로 온건한 태도를 보이며 핵 프로그램을 포기할 가능성이 있다고 평가하고 있다.
