이스라엘, 이틀째 이란 공습 개시…테헤란서 폭발음
이스라엘군이 1일(현지시간) 새벽 이란을 겨냥한 대대적인 공습을 이틀째 이어갔다.
이스라엘군은 이날 성명을 내고 이란 정권의 탄도미사일 제조 시설과 주요 방공망을 표적으로 삼은 추가 폭격 작전에 돌입했다고 공식 발표했다. 외신 매체들은 같은 날 새벽 이란의 수도 테헤란 곳곳에서 강력한 폭발음이 잇따라 청취됐다고 보도했다.
앞서 이스라엘군은 전날 오전부터 미군과 합동으로 테헤란을 포함해 곰, 이스파한, 카라지, 시라즈, 케르만샤 등 이란 전역의 핵심 도시들에 동시다발적인 공습을 가했다. 이 과정에서 이란의 1인자인 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 것으로 미국과 이스라엘 당국에 의해 확인됐다.
또한 이스라엘군은 이번 폭격을 통해 알리 샴카니 최고지도자 군사고문, 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대 지상군 사령관, 모하마드 시라지 최고지도자실 군무국장, 아지즈 나시르자데 국방부 장관 등 이란의 군부 및 안보 분야 핵심 수뇌부 다수가 함께 목숨을 잃었다고 덧붙였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
