유엔 총장, 美 이란 공습 규탄…“협상 재개해야”
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌을 강도 높게 비판하며 협상 테이블 복귀를 촉구했다.
AP통신 등에 따르면 구테흐스 사무총장은 28일(현지시간) 소집된 유엔 안전보장이사회 긴급회의에서 “군사 작전으로 인해 아무도 통제할 수 없는 연쇄 반응을 일어날 위험이 있다”고 우려를 표했다.
그는 미국과 이스라엘이 감행한 이란 본토 공습은 물론, 이에 맞서 이란이 바레인과 아랍에미리트(UAE) 등 인접국을 겨냥해 벌인 보복 공격 양측 모두를 규탄했다.
이어 사태의 추가적인 확전을 막기 위해 총력을 다해야 한다고 강조하며 “그렇지 않으면 민간인과 지역 안정에 엄청난 결과를 초래할 더 큰 분쟁이 일어날 것”이라고 경고했다.
또한 “이 (중동) 지역과 세계가 벼랑 끝에서 되돌아올 수 있도록 충돌 당사국인 미국, 이스라엘, 이란 3국이 바로 대화를 재개해달라”고 요구했다.
이번 안보리 긴급회의는 사태의 심각성을 인지한 프랑스, 러시아, 중국, 콜롬비아, 바레인 등 5개국의 공식 요청에 따라 열렸다.
영국·프랑스·독일 3개국 역시 같은 날 별도의 공동성명을 발표하고 이란의 주변국 공격을 규탄하며 미국과 이란 양측에 핵 협상을 다시 시작해야 한다고 강조했다.
