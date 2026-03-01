37년 만에 최후 맞은 하메네이…다음 권력 어디로

이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이. EPA연합뉴스

하메네이는

1939년 4월 19일 이란 북동부의 마슈하드에서 태어난 시아파 이슬람 성직자 가문의 후손이다.

1958년 시아파 성지인 이란 서부 도시 곰으로 이주해 루홀라 호메이니에게서 신학을 배우며 함께 정치 활동에 나서기 시작했다.

국회의장이던 당시 2015년 핵합의 비준을 일사천리로 진행하려 한 게 불씨가 됐다. 보수파에 의해 대통령선거 출마를 봉쇄당한 적도 있다.

강경보수파 지지를 받을 인물로는 1961년생 모하마드 바게르 갈리바프 현 국회의장이 꼽힌다.