37년 만에 최후 맞은 하메네이…다음 권력 어디로
이란 최고지도자 알리 하메네이(86)가 28일(현지시간) 이스라엘과 미국의 전격적인 공습에 테헤란 거처에서 폭사했다. 이란을 철권 통치해온 지 37년 만이다. 이후 하메네이 대리 역할을 맡아 온 알리 라리자니가 후계자가 될 가능성이 있다는 관측이 나온다. 이슬람혁명수비대(IRGC) 출신의 강성 인사나, 다른 파벌의 강경파 인사가 권력을 잡으려 나설 수도 있다.
하메네이는 1939년 4월 19일 이란 북동부의 마슈하드에서 태어난 시아파 이슬람 성직자 가문의 후손이다. 1958년 시아파 성지인 이란 서부 도시 곰으로 이주해 루홀라 호메이니에게서 신학을 배우며 함께 정치 활동에 나서기 시작했다.
하메네이가 공직 생활을 시작한 건 1979년부터다. 그는 호메이니와 이란 이슬람 혁명을 일으켜 팔레비 왕조를 폐지한 뒤 이슬람공화국을 세웠다. 호메이니가 초대 최고지도자에 오른 뒤 그는 국방차관에 등용됐다.
하메네이는 97%를 득표하며 3대 대통령이 됐다. 이란의 첫 성직자 출신 대통령이었다. 그는 취임 연설 때 “일탈과 자유주의, 그리고 미국의 영향을 받은 좌파”를 제거 대상으로 천명했다. 재선에 성공해 1989년까지 재임했다.
호메이니가 1989년 노환으로 사망하자 2대 최고지도자에 올랐다. 이란에서 종신직인 최고지도자는 권력의 정점이다. 대내 정책의 최종 결정·집행 감독권, 각종 선거 승인권뿐 아니라 사법부 수장, 국영 매체 경영진, 대통령·내각의 임면권, 사면권 등 광범위한 권한을 행사할 수 있다.
하메네이는 한때 유연하고 실용적인 대외 정책을 폈다는 평가를 받았다. 1997년 이란 대선에서 개혁파 진영의 모하마드 하타미가 승리하자 체재를 지탱하는 이념을 지켜내려 하면서도 하타미에게 일정 재량을 부여했다. 또 2001년 9·11 사태 당시 하타미 대통령이 미국과 관계를 개선하려 하자 방해하지 않았다. 오히려 2003년 대량살상무기(WMD)를 금지한다는 파트와를 직접 발표했다.
2010년에도 “핵무기를 포함해 화학무기, 생화학 무기와 같은 WMD는 인류에 심각한 위협”이라며 평화적 사용의 핵물질 사용만 하겠다고 공표했다. 2015년 온건파인 하산 로하니 대통령이 서방과 타결지은 이란핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획) 이행도 반대하지 않았다.
그러나 이슬람 율법에 따라 대내적으로는 여성, 종교적 소수자 등을 탄압했다. 1999년 개혁파 신문 살람이 폐간된 데에 항의하는 학생 시위, 2009년 강경파인 마무드 아마디네자드가 대통령으로 당선된 데에 반발하는 시위, 2022년 히잡을 제대로 쓰지 않은 22세 쿠르드족 여성 마흐사 아미니 의문사 관련 반정부시위 등을 강경 진압했다.
특히 이란의 핵 개발과 이에 따른 서방 제재에 대한 테헤란 상인들의 반정부시위가 거세지자 IRGC와 바시즈민병대를 동원한 무차별적 유혈 진압을 밀어붙였다. 최대 3만6500명이 숨졌을 것이라는 추산도 나왔다. 이를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령은 군사개입을 시사하며 핵 협상 재개를 종용했다.
이란의 2인자는 대외적으로 국가원수와 행정부 역할을 하는 마수드 페제시키안 대통령이지만, 최고지도자직을 자동 승계하지는 않는다. 하메네이는 최근 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장을 자신의 유고 시 권력을 대리할 인물로 지정해놓은 것으로 알려졌다.
1958년생인 그는 테헤란대 철학 교수 출신이다. 대학 학부에서는 수학과 전산학을 전공했고 독일 철학자 임마누엘 칸트의 사상을 연구해 박사학위를 받았다. 2008년부터 2020년까지 국회의장을 맡았으며 4개 부처에서 장관직을 지냈다. IRGC에서 지휘관으로 복무하기도 했다.
한때 서방에서 실용적 보수파로 평가받았지만, 올해 초 이란에서 반정부시위가 격화했을 때 유혈 진압을 밀어붙인 것으로 전해졌다. 다만 그는 강경보수파의 지지는 받지 못 하고 있다. 그가 국회의장이던 당시 2015년 핵합의 비준을 일사천리로 진행하려 한 게 불씨가 됐다. 보수파에 의해 대통령선거 출마를 봉쇄당한 적도 있다.
강경보수파 지지를 받을 인물로는 1961년생 모하마드 바게르 갈리바프 현 국회의장이 꼽힌다. 최고지도자 하메네이의 둘째 아들로, IRGC에서 라리자니보다 지지기반이 더 두텁다.
로이터통신은 IRGC 출신이나 다른 파벌의 강경파 인사가 집권하게 될 가능성이 있다는 분석을 미국 중앙정보국(CIA)이 했다고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
