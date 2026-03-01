2월 반도체 수출 252억달러…무역수지 155억달러 흑자
한국 수출이 반도체 산업의 초호황을 발판 삼아 30%에 육박하는 증가율을 보이며 2월 기준 역대 최대 실적을 갈아치웠다.
1일 산업통상자원부가 발표한 ‘2월 수출입 동향’에 따르면, 지난달 수출액은 674억5000만 달러로 전년 동월 대비 29.0% 급증했다.
조업일수를 반영한 일평균 수출액 역시 49.3% 뛴 35억5000만 달러를 기록해 사상 최초로 30억 달러 고지를 넘었다. 이로써 월간 수출은 지난해 6월 플러스 전환 이후 9개월 연속 월 기준 역대 최대치 행진을 잇고 있다.
수출 호조의 일등 공신은 단연 반도체다. 2월 반도체 수출액은 전년 대비 160.8% 폭증한 251억6000만 달러로, 지난해 12월(208억 달러)을 넘어 월간 기준 역대 최고 기록을 새로 썼다. 3개월 연속 200억 달러 돌파라는 대기록도 함께 세웠다.
주력 수출 품목 간 명암은 엇갈렸다. 반도체를 비롯한 5개 품목만이 상승 곡선을 그린 반면, 자동차(48억1000만 달러)와 자동차 부품(14억5000만 달러) 수출은 전년 대비 각각 20.8%, 22.4% 하락했다. 조업일수 축소에 따른 생산 물량 감소가 직접적인 영향을 미친 것으로 분석된다.
2월 수입액은 519억4000만 달러로 7.5% 늘어났다. 무역수지는 155억1000만 달러 흑자를 기록하며 월 기준 역대 최대 흑자 폭을 경신함과 동시에 13개월 연속 흑자 행진을 굳건히 유지했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사