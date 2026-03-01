시사 전체기사

2월 반도체 수출 252억달러…무역수지 155억달러 흑자

입력:2026-03-01 09:04
수정:2026-03-01 10:21
공유하기
글자 크기 조정
지난 25일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

한국 수출이 반도체 산업의 초호황을 발판 삼아 30%에 육박하는 증가율을 보이며 2월 기준 역대 최대 실적을 갈아치웠다.

1일 산업통상자원부가 발표한 ‘2월 수출입 동향’에 따르면, 지난달 수출액은 674억5000만 달러로 전년 동월 대비 29.0% 급증했다.

조업일수를 반영한 일평균 수출액 역시 49.3% 뛴 35억5000만 달러를 기록해 사상 최초로 30억 달러 고지를 넘었다. 이로써 월간 수출은 지난해 6월 플러스 전환 이후 9개월 연속 월 기준 역대 최대치 행진을 잇고 있다.

수출 호조의 일등 공신은 단연 반도체다. 2월 반도체 수출액은 전년 대비 160.8% 폭증한 251억6000만 달러로, 지난해 12월(208억 달러)을 넘어 월간 기준 역대 최고 기록을 새로 썼다. 3개월 연속 200억 달러 돌파라는 대기록도 함께 세웠다.

주력 수출 품목 간 명암은 엇갈렸다. 반도체를 비롯한 5개 품목만이 상승 곡선을 그린 반면, 자동차(48억1000만 달러)와 자동차 부품(14억5000만 달러) 수출은 전년 대비 각각 20.8%, 22.4% 하락했다. 조업일수 축소에 따른 생산 물량 감소가 직접적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

2월 수입액은 519억4000만 달러로 7.5% 늘어났다. 무역수지는 155억1000만 달러 흑자를 기록하며 월 기준 역대 최대 흑자 폭을 경신함과 동시에 13개월 연속 흑자 행진을 굳건히 유지했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1110
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
37년 만에 최후 맞은 하메네이 누구…다음 권력 어디로
‘하메네이 사망’에 테헤란 거리서 큰 환호성…“희망적” 기대도
이란 혁명수비대 “미군 병력 사상자 200명” 주장
불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나
마지막 ‘사법개혁 3법’ 대법관 증원법 국회 본회의 통과
트럼프, “이란 국민, 우리 공격 끝나면 정부 접수하라”
“개 눈엔 뭐만 보여” 李, ‘시세 차익 25억’ 기사에 격노
이준석·전한길 ‘부정선거 끝장토론’ 7시간만 종료…조회수 500만
국민일보 신문구독