김영록 지사, 광주서 타운홀미팅…통합특별시 전략·시민 의견 수렴

입력:2026-03-01 08:50
김영록 지사, 3+1축 Y4노믹스 등 통합비전 공개

시민 기대·우려 질의응답 통해 정책 반영 약속

전남·광주 인구 400만 목표 대부흥 시대 다짐

김영록 전라남도지사가 27일 광주 동구청에서 열린 ‘전남·광주 행정통합 광주 자치구 초청 타운홀미팅(동구)’에서 임택 광주동구청장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전남도가 광주 동구청 대회의실에서 전남·광주통합특별시 행정통합 타운홀미팅을 개최하고, 통합 비전을 공유하며 현장 의견을 수렴했다.

이번 타운홀미팅은 광주 5개 자치구를 순회하는 일정 중 첫 행사로, 전남·광주통합특별시 설치 특별법의 국회 본회의 통과가 임박한 시점에 마련됐다.

1일 전남도에 따르면 전날 열린 타운홀미팅에는 김영록 전남도지사와 임택 동구청장, 문선화 동구의회 의장과 구의원, 동구 시민 등 300여명이 참석해 높은 관심을 보였다.

김영록 전라남도지사가 27일 광주 동구청에서 열린 ‘전남·광주 행정통합 광주 자치구 초청 타운홀미팅(동구)’에서 행정통합 추진 방안을 설명하고 있다. 전남도 제공

김 지사는 전남·광주통합특별시의 미래 비전과 특별법 주요 특례를 직접 프레젠테이션으로 설명했다. 프레젠테이션에는 ▲3+1축 Y4 노믹스 ▲글로벌 문화수도 도약 ▲2028 G20 정상회의 유치 ▲제2차 공공기관 지방이전 핵심기관 유치 등 통합특별시의 핵심 전략이 담겼다.

행사에서는 시민들과의 질의응답과 의견수렴 시간이 이어져, 행정통합에 대한 기대와 우려가 자유롭게 공유됐다. 전남도는 이날 제시된 다양한 의견을 면밀히 검토해 향후 통합특별시 제도 설계에 적극 반영할 방침이다.

또한 온·오프라인 소통 창구를 통해 시·도민 참여를 확대하고, 공감과 신뢰를 바탕으로 통합특별시 출범 준비에 속도를 낼 계획이다.

김영록 전라남도지사가 27일 광주 동구청에서 열린 ‘전남·광주 행정통합 광주 자치구 초청 타운홀미팅(동구)’에서 주민들의 질문에 답변을 하고 있다. 전남도 제공

전남도 관계자는 “광주 동구는 과거 전남도청이 위치했던 곳이자 행정과 교통, 상권의 중심지여서 호남 1번지로 불리면서 광주·전남의 성장을 이끌었다”며 “최근에는 원도심 이미지를 넘어 AI와 문화관광을 선도하는 새로운 중심지로 도약하고 있다. 전남·광주통합특별시 출범이라는 대전환의 시대에 국립아시아문화전당을 중심으로 글로벌 문화수도 도약 등 가장 큰 시너지와 도약을 만들어낼 것”이라고 강조했다.

이어 “7월 1일이면 대한민국 제1호 광역통합인 전남·광주통합특별시가 역사적인 출범을 하게 된다”며 “인구 320만을 넘어 400만 규모로 도약해 전남·광주통합특별시 대부흥의 새 시대를 열겠다”고 말했다.

전남도는 동구를 시작으로 3월 3일 서구 등 광주 5개 자치구를 순회하며 타운홀미팅을 이어갈 계획이다. 타운홀미팅은 KBC광주방송 유튜브 채널을 통해 생중계 및 다시 보기로 시청할 수 있어 현장 참석이 어려운 시민도 행사 내용을 확인할 수 있다.

광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

