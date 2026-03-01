하메네이 사망에 표적된 중동 내 미군 기지 어디?
미국이 지난 28일(현지시간) 이란에 대한 대대적인 공습을 단행하면서 이란의 보복 타깃이 될 수 있는 중동 내 미군 기지들의 위치와 규모에 전 세계 이목이 쏠리고 있다.
실제 이란은 미군 공습 직후 사우디아라비아, 요르단, 카타르 등 미군 기지가 있는 인접국들을 향해 미사일과 드론을 동원한 보복 공격을 가했다.
미국 싱크탱크 미국외교협회(CFR) 분석에 따르면 현재 미국은 중동 지역 내 최소 19곳에서 영구적 또는 임시 군사 시설을 운영 중이다.
사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 이집트, 이라크, 요르단, 쿠웨이트, 카타르 등 8개국에는 영구 기지가 설치돼 있다.
공군과 해군의 주요 작전은 물론, 지역 군수 지원과 정보 수집, 전력 투사를 위한 핵심 거점 역할을 담당한다.
병력이 가장 집중된 국가는 바레인, 카타르, 쿠웨이트, UAE, 사우디아라비아 등이다.
특히 미 해군 5함대 사령부가 위치한 바레인에 가장 많은 병력이 머물고 있으며, 미군 중부사령부 전방본부가 있는 카타르 알 우데이드 공군기지에도 약 1만 명의 병력이 주둔 중인 것으로 파악된다.
중동 내 미군 규모는 역내 안보 상황에 따라 유동적으로 운영된다. 미 국방부는 지난해 6월 기준 약 4만 명의 미군이 중동에 배치돼 있으며 상당수는 해상 함정에 탑승하고 있다고 밝힌 바 있다.
이후 이란과의 핵 협상이 난항을 겪자 미국은 항공모함 전단과 방공 시스템, 전투기 등을 추가로 전개하며 군사력을 대폭 증강했다.
중동에 포진한 미군 기지들은 이란 본토는 물론 하마스(팔레스타인), 헤즈볼라(레바논), 후티 반군(예멘) 등 이란 대리 세력들의 오랜 표적이 돼 왔다.
이란은 앞서 지난해 미국이 나탄즈 등 주요 핵시설을 공습했을 때도 중동 내 미군 기지들을 겨냥해 미사일 보복을 가한 전례가 있다.
