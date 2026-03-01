‘하메네이 사망’에 테헤란 거리서 큰 환호성…“희망적” 기대도

28일(현지시간) 촬영된 이란 테헤란 시내의 전경. 연합뉴스

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가

사망했다는 보도가 나오자 테헤란 거리에 큰 환호성이 들렸다고 외신들이 일제히 보도했다.

AFP, DPA 통신 등에 따르면,

SNS에는 휘파람 소리와 환호성이 터져 나오는 영상, 폭죽이 터지는 영상이 올라오기도 했다. 다만 지난 1월 반정부 시위 당시의 강경 진압에 대한 기억으로 사람들이 거리로 몰려나오지는 않는 모습이었다고 AFP는 전했다.