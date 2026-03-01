‘하메네이 사망’에 테헤란 거리서 큰 환호성…“희망적” 기대도
아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망했다는 보도가 나오자 테헤란 거리에 큰 환호성이 들렸다고 외신들이 일제히 보도했다.
28일(현지시간) AFP, DPA 통신 등에 따르면, 하메네이 사망 소식은 위성을 통해 해외에서 활동하는 이란 반체제 매체들을 거쳐 테헤란 주민들에게 전해졌다. 이후 테헤란 곳곳에서 환호성이 들렸고 주민들이 창문으로 나와 손뼉을 치고 음악을 연주한 것으로 알려졌다.
SNS에는 휘파람 소리와 환호성이 터져 나오는 영상, 폭죽이 터지는 영상이 올라오기도 했다. 다만 지난 1월 반정부 시위 당시의 강경 진압에 대한 기억으로 사람들이 거리로 몰려나오지는 않는 모습이었다고 AFP는 전했다.
미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 하메네이 사망 보도가 나오기 전 이란 정권에 반대하는 사람들 사이에서 새로운 미래가 가능할 수 있다는 조심스러운 희망이 피어오르고 있다고 전했다. 정부가 군사력으로 탄압하며 계속해 정권을 쥐고 있으면 민중 봉기만으로는 정권 교체를 이룰 수 없다는 걸 깨달았다는 것이다.
보도에 따르면 이란 북부의 한 의사는 공습과 관련해 “조심스럽지만 희망적”이라며 “다른 방법은 없었다. 최선의 시나리오는 정권 수뇌부 제거에 집중해 유혈사태를 최소화한 작전으로 민주화 길이 열리는 것”이라고 말했다.
WSJ는 공습으로 도시 곳곳에 폭음이 울린 이후 주민들이 곧장 식료품점으로 달려가 물과 식품을 사재기하고 주유소에 줄지어 서는 풍경이 연출됐다고 보도하기도 했다. 도로에 교통체증이 빚어지는 등 혼란도 빚어졌다.
반면 이란 정권의 붕괴를 바라면서도 전쟁에 따른 인명피해를 두려워해 외국 군의 개입에 반대하는 사람들도 있다고 WSJ은 보도했다.
한 여성 영화인은 “지난해 6월 이스라엘과 12일 전쟁으로 트라우마를 겪고 있다”며 “사람들이 미국은 사람들을 해치진 않을 거야라고 하지만 난 못 믿겠다”고 전했다.
