로제 ‘아파트’, K팝 최초 英 브릿 어워즈 수상

걸그룹 블랙핑크의 로제가 메가 히트곡 ‘아파트’(APT.)로 영국 최고 권위의 대중음악 시상식 ‘브릿 어워즈(BRIT Awards)’에서 K팝 사상 최초로 수상의 영예를 안았다.
28일(현지시간) 영국 맨체스터 코옵 라이브에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 로제는 팝스타 브루노 마스와 협업한 곡 아파트로 ‘올해의 인터내셔널 노래(International Song of the Year)’ 부문을 수상했다.
무대에 오른 로제는 “이렇게 많은 영국의 재능 있고 존경스러운 뮤지션들 앞에서 상을 받게 돼 영광”이라며 “브루노, 나는 우리 둘 모두를 대표해 이 상을 받는 것이다. 내 가장 큰 멘토이자 가장 좋은 친구가 돼 줘서 감사하다”고 전했다.
이어 “나는 블랙핑크와 제니, 지수, 리사를 언급하고 싶다”며 “여러분 사랑한다. 언제나 내게 영감을 줘서 감사하다”고 말했다. 또한 자신의 소속사 더블랙레이블 총괄 프로듀서 테디를 ‘테디 오빠’라고 부르며 고마움을 표했다.
‘아파트’는 로제가 평소 즐기던 한국의 술자리 놀이 ‘아파트 게임’에서 아이디어를 얻어 만든 곡으로, 발매 직후 중독성 강한 멜로디와 코믹한 뮤직비디오로 전 세계적인 열풍을 일으켰다.
이 곡은 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 3위, 영국 오피셜 싱글 차트 2위에 오르며 기록적인 성과를 냈다.
1977년 시작된 브릿 어워즈는 영국음반산업협회가 주관하는 권위 있는 시상식이다. 과거 방탄소년단과 블랙핑크가 후보에 올랐으나 수상에는 실패한 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지