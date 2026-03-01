로제 ‘아파트’, K팝 최초 英 브릿 어워즈 수상

블랙핑크 로제, '아파트'로 K팝 최초 브릿 어워즈 수상. AP연합뉴스

무대에 오른 로제는 “이렇게 많은 영국의 재능 있고 존경스러운 뮤지션들 앞에서 상을 받게 돼 영광”이라며 “브루노, 나는 우리 둘 모두를 대표해 이 상을 받는 것이다. 내 가장 큰 멘토이자 가장 좋은 친구가 돼 줘서 감사하다”고 전했다.