김창열 이어 박석운도…3·1절 앞두고 한국인 막는 일본
3·1절을 앞두고 박석운 한국진보연대 공동대표가 일본 공항에서 입국을 거부당했다. 최근 ‘독도 홍보대사’ 가수 김창열에 이어 한국 인사들의 입국이 잇따라 막히고 있다.
박 대표는 지난달 27일 오후 10시쯤 일본 하네다 공항에 도착했으나 입국을 거부당해 다음 날 오후 3시45분쯤 한국행 비행기로 귀국한 것으로 1일 알려졌다.
박 대표는 연합뉴스에 “3·1운동 107주년 기념 강연을 위해 일본에 입국하려 했으나 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반으로 재판받은 전력이 있다는 이유로 입국을 거부당했다”고 말했다.
일본 측은 이의 신청을 하고 싶은 경우 구금돼 있어야 한다고 설명했고, 박 대표는 “일본 정부의 처사는 심히 부당하다”며 한국으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔다고 한다. 당초 참여하려고 했던 강연에는 현지에 있던 그의 후배가 준비된 원고를 대독했다.
박 대표는 “다카이치 정권이 들어서기 전인 작년 2월 전까지는 일본을 자유롭게 오갔다”며 “(일본이) 최근 한일 역사 이슈와 관련된 인물들에게 집중적으로 보복을 하고 있다”고 비판했다.
박 대표는 세월호·이태원 참사, 후쿠시마 오염수 방류, 박근혜·윤석열 전 대통령 탄핵 등 주요 집회·시위를 이끌어 온 진보 운동가다. 국무총리 소속 사회대개혁위원회 위원장이자 한일역사정의평화행동 공동대표를 맡고 있다.
앞서 사단법인 독도사랑운동본부 홍보대사로 활동 중인 그룹 DJ DOC 멤버 김창열도 지난달 19일 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 현지 분위기 파악차 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다. 2024년에는 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표가 일본 공항에서 입국 금지 통보를 받기도 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사