김창열 이어 박석운도…3·1절 앞두고 한국인 막는 일본

박석운 한일역사정의평화행동 공동대표. 뉴시스

3·1절을 앞두고 박석운 한국진보연대 공동대표가 일본 공항에서 입국을 거부당했다. 최근

박 대표는 지난달 27일 오후 10시쯤 일본 하네다 공항에 도착했으나 입국을 거부당해 다음 날 오후 3시45분쯤 한국행 비행기로 귀국한 것으로 1일 알려졌다.

앞서 사단법인 독도사랑운동본부 홍보대사로 활동 중인 그룹 DJ DOC 멤버 김창열도 지난달 19일 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날’ 행사를 앞두고 현지 분위기 파악차 일본을 찾았다가 입국을 거부당했다.