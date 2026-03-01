[속보] 트럼프 “하메네이 사망…전 세계 위한 정의”

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 이란 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 28일(현지시간) 발표했다.

“이슬람혁명수비대(IRGC), 군, 그리고 보안·경찰의 많은 이들이 더 이상 싸우기를 원하지 않으며, 우리로부터 면책을 구하고 있다고 듣고 있다”며 “지금은 면책받을 수 있지만, 나중에는 죽음만 얻게 될 것”이라고 경고했다. 이란 군경의 투항을 종용한 것으로 풀이된다.

그 과정은 곧 시작돼야 한다. 하메네이의 죽음뿐이 아니라 그 나라는 단 하루 만에 크게 파괴됐고, 거의 초토화됐다”고 했다.