[속보]“이스라엘, 하메네이 사망 확인”…악시오스 보도
네타냐후 이스라엘 총리 “하메네이 사망 징후 많아”
이란 최고 지도자 아야톨레 알리 하메네이가 28일(현지시간) 이스라엘의 공습으로 사망했다고 미 온라인 매체 악시오스가 보도했다.
악시오스는 이날 “하메네이가 토요일 이스라엘의 공습으로 사망했다고 이스라엘 주미 대사가 미국 관리들에게 전했다”며 “이는 미국과 이스라엘의 대규모 합동 군사 작전의 일환이었다”고 말했다.
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 이날 성명에서 하메네이와 관련해 “35년 동안 이 잔혹한 폭군은 전 세계에 테러를 퍼뜨리고 국민을 학대하며 이스라엘을 파괴하려는 계획을 끊임없이 추진해왔다”며 “이 계획은 사라졌으며, 이 폭군이 사라졌다는 많은 징후가 있다”고 말했다.
하메네이는 35년간 이란을 통치하며 세계에서 가장 오래 집권한 독재자 중 한 명이다. 하메네이 사망이 공식 확인될 경우 이란 신정 체제에 치명타가 될 것으로 보인다.
앞서 이란 정부는 미국과 이스라엘의 공격에도 아직 하메네이가 살아있다는 입장을 밝힌 바 있다.
