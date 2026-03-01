하메네이는 어디에?…연락 두절에도 이란은 “살아있다”

이스라엘 언론, 파괴된 하메네이 관저 사진 공개

아바스 아라그치 이란 외무장관이 28일(현지시간) 미국 NBC방송과 인터뷰하는 모습. NBC 캡처

아라그치 장관은 미국 NBC 방송 인터뷰에서 아야톨라 하메네이와 마수드 페제시키안 대통령이 살아있느냐는 질문에 “내가 아는 한 그렇다. 살아있다”고 말했다.

아라그치 장관은 “우리는 공격당한 지 2시간도 안 돼 미군기지와 이스라엘의 표적을 미사일로 보복할 수 있었다”며 “걸프 국가들에 미군 기지 공격은 이란의 자위권 차원에서 이뤄진 것임을 설명했다”고 말했다. 이어 “

미국 행정부가 왜 협상을 시작해놓고 도중에 공격하는지 이해할 수 없다”며 “지난해 6월에도 똑같은 일이 있었다”고 비판했다.

아라그치 장관은 “

우리를 지키는 데는 한계가 없다”면서도 “역내(중동) 미군기지를 공격하는 것이지 미국 영토를 공격하고 있는 게 아니다”고 말했다.

그는 “이번 전쟁은 미국이 선택한 것이며 그에 따르는 대가를 치러야 한다”면서도 “우리는 전쟁을 원하지 않는다”고 덧붙였다.