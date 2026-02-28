‘미국 우선’ ‘중동 평화’ 내세웠던 트럼프 “사상자 발생할 수도” 확전 예고
도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 이란에 대한 전격적인 군사 작전을 단행하면서 ‘미국 우선주의’와 해외 분쟁 불개입으로 요약되는 대외 정책에 일대 변화가 생겼다는 평가가 나온다. 트럼프 대통령은 새해 들어 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 이어 ‘중동의 화약고’라 불리는 이란에 대한 군사작전까지 감행하면서 배경에 대한 관심이 쏠리고 있다.
트럼프는 이날 새벽 2시 30분 트루스소셜에 게시한 영상에서 이란에 대한 군사작전 개시를 밝혔다. 트럼프는 “조금 전 이란 내 중대 전투를 시작했다”며 “우리의 목표는 임박한 이란의 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것”이라고 밝혔다.
트럼프는 지난해 미군의 이란 핵시설 공격 이후 “이란이 핵 프로그램 재건을 시도했다“며 “이 테러리스트 정권은 절대 핵무기를 가질 수 없다”고 강조했다.
트럼프는 지상군 투입 등 추가 확전 가능성도 시사했다. 트럼프는 “우리는 사상자가 발생할 수도 있다. 이는 전쟁에서 흔히 있는 일”이라며 “우리는 이것을 미래를 위해 하고 있다”고 말했다. 그는 전날에도 “전쟁이 발생하면 어떤 리스크든 있다. 좋은 쪽과 나쁜 쪽 모두”라며 “나는 그것(군사력)을 활용하지 않는 쪽을 좋아하지만 가끔은 써야만 한다”고 말했다.
트럼프의 발언은 필요에 따라서는 이란에 지상군 투입도 할 수 있다는 의중을 드러낸 것으로 해석된다. 여기에다 이란은 강도 높은 보복을 공언하고 있어 확전 가능성이 크다. 다만 이란과의 전면전은 베네수엘라 마두로 축출 작전과 달리 미국으로서도 상당한 피해를 감수해야 한다.
트럼프는 워싱턴포스트와의 인터뷰에서는 지상군 투입 가능성에 대한 질문에는 답변하지 않았다. 트럼프 행정부 내에서는 이란에 대한 지상군 투입이 장기전에 휘말릴 수 있다는 우려가 작지 않다. J D 밴스 부통령은 최근 인터뷰에서 “끝이 보이지 않는 중동 전쟁에 수년간 휘말릴 것이라는 아이디어는 결코 있을 수 없다”고 말했다.
트럼프는 ‘미국 우선주의’를 내세우며 해외 개입에 반대하는 입장을 강조해왔다. 2024년 대선 당시에는 “끝없는 전쟁을 중단하고 중동 평화를 회복하겠다”고 공약했다. 대선 승리 연설에서도 “나는 전쟁을 시작하지 않을 것이다. 나는 전쟁을 멈출 것이다”라고 선언했다. 하지만 올해 들어서만 벌써 베네수엘라 마두로 체포, 이란에 대한 공격 등 해외 국가에 대한 개입이 뚜렷해지고 있다.
트럼프의 이란 공격은 최근 관세 위법 등 지지율 하락이 뚜렷해지자 11월 중간선거를 앞두고 해외의 ‘위협’을 부각하면서 지지층과 미국 국민 여론을 결집하려는 측면도 있어 보인다. 트럼프가 이날 영상에서 1979년 이란의 테헤란 주재 미국대사관 인질 사건, 1983년 베이루트 미 해병대 병영 폭탄 테러 사건 등을 거론하며 이란의 과거 미국 공격 사건을 거론한 것도 미국민의 여론을 자극하려는 시도로 보인다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
