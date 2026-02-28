이란 혁명수비대 “미군 병력 사상자 200명” 주장
이란 혁명수비대 성명 발표
이란 혁명수비대가 28일(현지시간) 중동 내 미군기지에 대한 보복 공격을 단행해 최소 200명의 미군 병력 사상자를 냈다고 주장했다.
이란 관영 언론들에 따르면 혁명수비대는 성명에서 “미군 기지를 공격해 최소 200명의 병력이 죽거나 다쳤다”며 “미국과 이스라엘의 미사일 다수는 목표물에 도달하지 못한 채 이라크를 포함한 중동 국가 내 사막 및 도시에 떨어졌다”고 발표했다.
또 “카타르 기지에 설치된 미군 FP-132 레이더도 파괴했다”며 “이 레이더는 탄도미사일 요격 기술을 장착했고 탐지 거리가 5000㎞에 달한다”고 강조했다.
혁명수비대의 성명은 보복 공격 성과를 홍보해 자국민의 동요를 잠재울 목적으로 보인다. 혁명수비대는 국방군과 별도로 운영되는 군으로, 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 중심의 신정 체제를 지탱한다. 혁명수비대가 주장한 미군 병력 피해 규모는 검증되지 않았다
혁명수비대는 새로운 무기로 반격할 뜻도 밝혔다. 혁명수비대의 에브라힘 자바리 소장은 “지금까지 본 것 중 가장 강력한 미사일을 곧 선보일 것”이라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
