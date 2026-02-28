트럼프 “내가 원하는 건 이란 국민 자유…안전한 국가 원한다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 미국의 전격적인 이란 군사 공격에 목표에 대해 “내가 원하는 모든 것은 그 사람들(이란 국민)을 위한 자유”라고 말했다.
트럼프는 이란 군사공격 뒤 워싱턴포스트(WP)와 가진 전화 인터뷰에서 이번 공격의 유산이 무엇이 되길 희망하느냐는 질문에 이같이 답한 “나는 안전한 국가를 원한다”며 “그것이 우리가 가지려 하는 것”이라고 덧붙였다. 트럼프는 다만 미군의 지상군 투입 가능성에 대한 추가 질문에는 답하지 않았다.
트럼프는 현재 진행 중인 작전의 범위와 미군 지상군 개입 여부에 대한 질문은 받지 않았다고 WP는 전했다. 또 이날 군사작전 개시 몇 시간 전인 미국 동부시간 27일 밤 사저가 있는 플로리다주 마러라고에 도착했다고 WP는 소개했다.
트럼프는 이에 앞서 이날 새벽 2시30분쯤 트루스소셜에 올린 8분짜리의 녹화 영상에서 이란 국민을 향해 “우리가 (공격을) 끝내면 당신들의 정부를 접수하라”고 촉구하며 “이것은 아마도 여러 세대에 걸쳐 여러분의 유일한 기회가 될 것”이라고 말했다. 그러면서 이란 군사 공격과 관련해 “미사일 산업을 완전히 파괴하고 해군을 전멸시킬 것”이라고 말했다.
트럼프는 또 영상에서 “용감한 미국 영웅들의 목숨이 희생될 수 있으며 사상자가 발생할 수도 있다”며 “전쟁에서는 흔히 일어나는 일”이라고 말했다. 그러면서 “하지만 우리는 지금을 위해서가 아니라 미래를 위해 이 일을 하고 있으며, 이는 고귀한 사명이다”이라고 주장했다.
트럼프는 현재 플로리다주 팜비치 마러라고 자택에 머무는 것으로 알려졌다.
