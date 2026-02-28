트럼프 “내가 원하는 건 이란 국민 자유…안전한 국가 원한다”

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

내가 원하는 모든 것은 그 사람들(이란 국민)을 위한 자유”라고 말했다.

“나는 안전한 국가를 원한다”며 “그것이 우리가 가지려 하는 것”이라고 덧붙였다. 트럼프는 다만 미군의 지상군 투입 가능성에 대한 추가 질문에는 답하지 않았다.

“미사일 산업을 완전히 파괴하고 해군을 전멸시킬 것”이라고 말했다.