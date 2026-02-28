두바이행 대한항공기 회항… 왕복 여객편은 운항 취소
이스라엘과 미국이 28일(현지 시간) 이란을 공습한 가운데 인천에서 두바이로 향하던 대한항공 항공편이 회항을 결정했다. 왕복 여객편은 운항이 취소됐다.
대한항공은 이날 오후 1시13분 인천국제공항을 출발해 두바이국제공항을 향하던 KE951편이 미얀마 공역에서 회항 조치돼 같은 날 오후 10시30분쯤 다시 인천에 착륙할 예정이라고 밝혔다. 대한항공 관계자는 “(KE951편은) 두바이로 운항 중 이스라엘의 이란 공습 여파로 아랍에미리트(UAE) 공역이 폐쇄됐다는 정보를 접수해 회항하도록 했다”고 말했다. 이날 오후 9시 두바이에서 인천으로 출발해 두 곳을 왕복할 예정이었던 KE952편은 운항이 취소됐다.
대한항공은 한국 항공사 중 유일하게 인천~두바이를 주 7회 왕복 운항해왔다. 대한항공은 향후 이스라엘-이란전 상황을 예의 주시하며 후속 항공편을 조정할 예정이다. 현지 상황이 어떻게 바뀌느냐에 따라 오는 3월 이후에도 당분간 두바이 노선이 변동될 수 있어 홈페이지 등을 통해 안내할 계획이다. 과거 대한항공이 운행했던 인천~이스라엘 텔아비브 노선은 2023년 10월 팔레스타인 무장 정파 하마스와 이스라엘이 무력 충돌한 뒤 지금까지 운휴 상태다.
다만 이번 사태로 인해 대한항공의 유럽 등 다른 노선은 회항하거나 취소되는 등 영향을 받지 않았다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
