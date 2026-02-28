李대통령 NSC 긴급회의 소집…외교부 “아직 한국인 피해 없어”

李대통령 NSC 긴급회의 소집…외교부 “아직 한국인 피해 없어”
청와대 국가안보실은 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 이날 오후 7시 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 긴급 소집했다. 회의 참석자들은 이란 상황과 중동의 정세를 평가하고 해당 지역에 있는 교민들의 안전을 점검했지만 다행히 현재까지 국민 피해는 없는 것으로 확인됐다.
청와대 국가안보실은 이번 사태가 한국의 안보와 경제에 미치는 영향을 살펴보고 관련 부처들의 현재 조치 사항과 향후 대응 계획을 공유했다. 특히 사태 장기화의 가능성도 염두에 두면서 상황을 예의 주시하고 대비하기로 했다. 안보실은 “오늘 회의에서 논의된 결과는 이재명 대통령에게도 보고됐다“며 ”안보실은 유관 부처들과 함께 필요한 조치를 계속할 것”이라고 밝혔다.
외교부는 현 중동 상황과 관련해 이날 오후 재외국민보호대책반을 가동했다. 김진아 2차관 주재로 주이란대사관, 주이스라엘대사관 등과 함께 본부·공관 합동 상황점검회의를 개최해 현 상황을 평가하고 교민 안전대책을 점검했다. 레바논, 미국, 아랍에미리트, 요르단, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 투르크메니스탄 주재 공관도 회의에 참여했다.
김 차관은 “중동 지역 긴장이 급격히 고조되고 있다”며 “지금까지 본부와 해당 공관 간 긴밀히 협의하며 마련해 온 우리 교민 안전대책을 철저히 시행해달라”고 당부했다. 주이란대사관과 주이스라엘대사관은 공습 직후 현지 교민을 대상으로 안전 공지를 전파하고 비상연락망 등을 통해 안전을 확인하고 있으며 아직까지 피해 상황은 전달된 게 없다고 밝혔다.
앞서 이스라엘 국방부은 이날 오전 8시 10분쯤 예방적 차원에서 미사일 공격을 감행했다고 발표했다. 소식이 전해지자 진영승 합참의장은 해외파병부대장들과 직접 화상회의를 실시해 현 상황을 보고 받았았다. 안규백 국방부 장관도 동명·청해부대 등 파병 부대의 상황을 즉각 점검할 것을 관련 부서에 지시했다.
미 정부 관계자는 “현재 공습이 이란의 군사 목표물에 집중되고 있다”고 설명했다. 주요 군사 타격 목표물은 이란 내 파르친과 코지르와 같은 미사일 복합단지다. 이란은 이에 대응해 바레인 걸프 지역, 홍해, 아라비아해를 관할하는 미 제5함대 사령부를 위협하고 있다.
한편 미국과 이스라엘은 이란의 핵 위협 제거 등을 이유로 이란을 기습 공격했고, 이란도 보복 차원에서 미사일을 발사하며 맞대응해 중동 전역에 위기가 고조됐다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
