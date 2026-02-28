중동 하늘길 막혀 ‘항공대란’… 러시아까지 “자제하라”
중동 국가들 연이어 영공 폐쇄
카타르·쿠웨이트 “대응권” 선언
마크롱 “안보리 긴급회의 요청”
미국과 이스라엘의 대(對)이란 공습으로 중동 하늘길이 막혀 항공 운항에도 혼란이 빚어지고 있다. 이란의 보복 공격으로 영내 공군기지를 타격당한 카타르와 쿠웨이트가 ‘대응권 보유’를 선언한 가운데 국제사회는 교전 당사국들의 추가 군사행동 자제를 촉구하고 나섰다.
카타르 알자지라방송에 따르면 28일 오후 8시7분(한국시간) 현재 중동을 오가는 항공편을 전면 취소한 항공사는 카타르항공, 에어인디아, 인디고항공(인도), 일본항공, 에어프랑스, 영국항공, 버진애틀랜틱(영국), 루프트한자(독일), 폴란드항공, 노르웨이항공, 스칸디나비아항공(스웨덴·노르웨이·덴마크), 이베리아익스프레스(스페인), ITA항공(이탈리아), 위즈항공(헝갈), 튀르키예항공, 페가수스항공(튀르키에), 에어알제리다.
이란 민간항공기구는 이날 “영공이 무기한 폐쇄됐다”고 밝혔다. 이스라엘과 카타르, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE), 시리아도 일시적으로 영공을 닫았다.
UAE 국적 민간항공사 에어아라비아의 한 항공기는 갑작스러운 공습과 영공 폐쇄로 착륙할 곳을 찾지 못해 5시간45분 동안 비행한 뒤 아부다비로 회항했다고 스웨덴 항공기 추적 업체 ‘플라이트레이더24’가 엑스에 밝혔다. 이 사이트의 항공 추적 시스템은 현재 접속자 폭주로 작동하지 않고 있다.
이란의 보복에 영토 내 공군기지를 공격당한 카타르와 쿠웨이트는 이란을 규탄하고 나섰다. 카타르 외무부는 성명을 내고 “국제법에 따라 우리에게 대응할 권리가 있다”며 “카타르 영토를 탄도미사일로 타격한 행위를 규탄하며 이는 국가 주권에 대한 노골적 침해이자 용납할 수 없는 도발”이라고 밝혔다. 쿠웨이트 외무부도 “이란의 공격 규모에 상응하는 방법으로 대응할 권리를 가졌다”고 경고했다.
우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장은 공동성명을 내고 “핵 안전을 보장하고 추가 긴장 고조나 글로벌 비확산 체제 약화로 이어질 수 있는 어떤 행동도 막는 것이 중요하다”며 “모든 당사자가 최대한의 자제로 민간인을 보호하고 국제법을 전적으로 존중하기를 촉구한다”고 밝혔다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 엑스에 “유엔 안전보장이사회(안보리) 긴급 회의 소집을 요청하고 있다”고 적었다. 영국 정부 대변인은 “상황이 더 넓은 지역 분쟁으로 악화되는 것을 원하지 않는다”고 말했다. 러시아 외교부는 성명에서 미국과 이스라엘을 향해 “공격 중단을 촉구하며 정치적·외교적 해법으로 돌아가야 한다”고 호소했다.
인구수 기준 세계 최대 무슬림 국가인 인도네시아의 프라보워 수비안토 대통령은 “워싱턴DC(미국)와 테헤란(이란) 사이에서 중재할 준비가 됐다”고 밝혔다. 인도네시아 외무부는 이런 수비안토 대통령의 입장을 엑스에 공개하며 “모든 당사국이 자제하고 대화와 외교를 최우선시할 것을 촉구한다”고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
