미국·이스라엘 표적은 하메네이 “안전한 장소 대피”
이란 부통령 “페제시키안 대통령 건재”
미국과 이스라엘의 대(對)이란 공습은 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자와 마수드 페제시키안 대통령, 사이드 압둘라힘 무사비 군참모총장 등 최고위 인사들을 겨냥한 것이라고 CNN이 28일(현지시간) 이스라엘 측 소식통을 인용해 보도했다.
다만 이번 공격으로 이란 최고위 인사들에게 피해가 발생했는지는 불확실하다고 CNN은 덧붙였다.
앞서 모하마드 자파르 가엠파나흐 이란 부통령은 “시오니스트 정권(이스라엘)과 미국의 비겁한 공격에도 페제시키안 대통령은 건재하다”고 밝혔다.
하메네이에 대한 발표는 나오지 않았다. 로이터통신의 한 소식통은 “헤메네이가 테헤란에 없으며 안전한 장소로 피신했다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
