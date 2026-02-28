이란 혁명수비대 “이스라엘에 드론과 미사일 발사”…호르무즈 해협 봉쇄 가능성 제기

이란 “호르무즈 해협 봉쇄 가능”

이라크 등도 인접 국가 영공 폐쇄

‘일어서는 사자’에 이어 이번엔 ‘사지의 포효’ 명명

미국과 이스라엘이 28일 오전 이란의 수도 테헤란을 공격했다고 발표한 공식 발표했다. 사진은 이날 SNS에 올라온 영상을 캡처한 이미지다. AFP연합뉴스

미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 오전 이란의 수도 테헤란을 기습 공격하자 이란 혁명수비대(IRGC)가 이스라엘 드론과 미사일을 발사한 것으로 전해졌다. 리아노보스티 통신은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령부가 “테헤란 등 여러 도시의 군사·행정시설 여러 곳이 공격당했다”며 “곧 대응할 것”이라고 보도했다.



이스라엘군도 성명을 통해 “이란에서 이스라엘 영토를 향해 발사된 미사일이 포착됐다”며 “방공망을 가동해 미사일 요격을 시도하고 있다”고 밝혔다. 이스라엘군은 국내전선사령부를 통해 각지에 공습경보를 발령하고 휴대전화를 통해서도 경고 메시지를 보냈다며 “경보를 확인즉시 안전한 장소로 대피하라”고 당부했다. 텔아비브 등 이스라엘 주요 도시에선 공습 사이렌이 울렸다. 이란의 이같은 움직임은 수도 테헤란이 폭격당한 오전 10시부터 약 한시간 반이 지난 시점이다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 영상 연설에서 “미군의 중대전투가 시작됐다”며 대이란 군사작전을 확인했다. 트럼프 대통령은 “이란이 핵 프로그램 재건을 시도한다”며 “이란의 핵보유를 막기 위해 무력을 사용한다”고 밝혔다. 미국의 군사행동에는 중동 내 미국의 동맹 이스라엘도 동참했다.



이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 성명에서 “이스라엘에 대한 위협을 제거하고자 이란에 대한 선제 타격을 감행했다”고 밝혔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이번 작전을 ‘사자의 포효’라고 명명했다. 지난해 6월 이란 핵시설을 전격 공습할 때 붙인 작전명 ‘일어서는 사자’와 관계가 있는 것으로 보인다.



NDTV는 한 보안 소식통을 인용해 “미국과 이스라엘이 수개월에 걸쳐 이번 공격을 기획했고 초기 단계가 4일간 지속될 수 있다”고 보도했다. 보도에 따르면 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자, 마수드 페제시키안 이란 대통령 등 주요 지도부 인사들의 집무실 부근에 약 7개의 미사일이 떨어진 것으로 파악됐다. 곰, 이스파한, 케르만샤, 카라즈 등지에서도 폭음이 관측됐다.



하메네이가 최고 지도자는 현재 테헤란에 있지 않으며, 안전한 곳으로 거처를 옮긴 상태라고 외신들은 전했다. 그는 미국과의 긴장이 고조된 최근 며칠간 공식 석상에 모습을 드러내지 않았다. 하지만 그가 어디로 언제 옮겼는지는 구체적으로 공개되지 않았다.



로이터 통신은 “이란 당국자가 이란이 보복에 나설 것이며 세계 원유의 상당 부분이 지나는 ‘글로벌 에너지 동맥’ 호르무즈 해협 대한 봉쇄 할 수도 있다”고 보도했다. 이스라엘과 이란은 공습 발발 직후 인접국 이라크 등도 영공을 폐쇄했다.



이날 미국과 이스라엘의 무력사용 성격을 두고 표현은 엇갈렸다. AFP 통신 등 일부 외신은 카츠 장관이 ‘예방 공격’(preventive strike)이라고 밝혔다고 전했고, 타임스오브이스라엘, 와이넷 등 이스라엘의 영문 매체는 ‘선제 타격’(preemptive strike)이라고 보도했다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



