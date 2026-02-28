공습 예견했나… 하메네이, 최근 “내 암살 대비하라” 지시
미국과 이스라엘이 28일(현지 시간) 이란의 수도인 테헤란을 공습한 가운데 이란 최고 지도자인 알리 하메네이가 최근 안보 책임자 등 측근에게 자신의 유고 상황을 대비하라고 지시한 것으로 알려졌다.
28일 미국 일간지 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 하메네이는 최근 국가 안보 책임자인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장을 비롯해 군·정보 라인 측근에게 이렇게 지시했다. 그는 자신이 피살되거나 통신이 끊기는 상황에 대비해 유고 시 직무 대행자를 지정했다. 1순위로는 라리자니가, 그다음으로는 이 나라 의회 의장인 모하마드 바게르 갈리바프가 거론된다. 모든 지도부 인사에게도 최대 4명의 후임자를 지명하도록 했다.
이런 비상 승계 구상은 지난해 6월 이스라엘의 기습 공격으로 이란 군 지휘 체계가 단시간 내 타격을 입은 경험에서 비롯된 것으로 보인다. 하메네이로부터 가장 큰 신임을 받고 있는 라리자니는 이란이 이스라엘과 휴전한 직후 국가 안보 책임자로 임명됐다. 당시 이스라엘은 전쟁 발발 후 몇 시간 안에 이란 군사 지도부를 전멸시켰다. 하메네이는 12일간 이어졌던 당시 전쟁 내내 은신해 있어 목숨을 지킬 수 있었다.
28일 공습으로 하메네이 집무실 근처에서 폭발이 일어났으나 영국 로이터 통신은 당시 하메네이가 일찍 자리를 떠 공격을 피했다고 보도했다. 다만 SNS 엑스(X) 등에서는 하메네이의 사망설이 확산하고 있다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
